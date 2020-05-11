巴黎检察院就“性侵”指控对前总统德斯坦展开调查

巴黎检察院对法国前总统、宪法委员会委员德斯坦展开司法调查。德国电视台一名女记者今年3月10日指控其在2018年12月底接受采访合影时，三次把手放在她臀部上。

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这名德国记者现年37岁，名为安·凯瑟琳·斯特拉克（Ann-Kathrin Stracke），是德国广播电台WDR记者。

2018年12月18日。斯特拉克在当天与受访者约好在德斯坦位于圣日耳曼大道的办公室见面，在前总理施密特诞辰100周年之际为德国广播电台WDR进行一场采访。采访结束后，斯特拉克询问前总统是否能与她和工作人员合影，德斯坦欣然接受。斯特拉克称，在合影时前总统把手放在她臀部上。

在投诉中斯特拉克表示：“（我）感到非常惊讶，这些举动让我感到非常不舒服。我试图推开德斯坦先生的手，但没有成功。”

由于照片效果不好，他们又拍了一次。与第一次一样，前总统的助手负责拍照。斯特拉克记得德斯坦又一次把他手放在臀部上。“我感觉他坚持要这样做。”

事件本可以到此为止。但在摄制组离开之前，前总统又向他们展示挂在办公室墙壁上的一系列照片，都是他与伟大人物的合影。斯特拉克称，德斯坦又一次触摸了他的臀部，而她“好几次竭尽全力”推开他。