普京：疫情期间不用干活由政府发钱的日子没有了

俄国新冠肺炎新增确诊人数5月11日创新高，不过总统普京仍宣布逐步解封。普京还宣布，疫情期间不用干活由政府发钱的日子没有了。

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俄国新冠肺炎新增确诊人数5月11日创新高，不过总统普京仍宣布逐步解封，普京当天宣布，为遏止疫情而实施的封锁措施自第二天起逐渐放宽，以提振受重创的经济，但各地区要根据各自的情况采取抗疫措施。

普京发表电视谈话说：自5月12日开始，全国各行各业所实施的不工作但继续拿薪酬的时期将结束。但他又说，各地区将可视需要维持各种抗疫措施。

俄国11日连续第9天通报的新增冠状病毒确诊病例超过1万起，并创下单日1万1656人的确诊病例新高，累计已达22万1344人，其中2009人不治死亡。

普京表示，俄国利用这段实施隔离措施的期间让医疗体系做好准备，增加医院的病床数量，挽救了“数以千计的人命”。

他又说：“这让我们得以开始逐渐解除限制。”普京指出：“让经济迅速恢复正常，对我们全体都有利。”

他表示，营建、农业和能源等行业应该首先复工。普京表示：“疫情流行与相关限制对经济造成强大冲击，损及俄国的数百万民众。”

他又说，民众虽然开始重回工作岗位，大型活动仍然必须暂停，大家也必须遵守“严格的卫生要求”。