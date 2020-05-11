英政府：13日起坐公交或在商店应遮掩脸部

英国政府5月11日建议，住在英格兰地区的民众从13日起外出搭乘大众运输工具，以及去某些商店，必须遮住脸部，可以利用围巾、头巾，或是旧衣服自制的面罩。英国政府先前坚持第一线医护人员才需要戴口罩，不认为戴口罩有防疫效果。不过英相约翰逊（Boris Johnson）先前曾经松口表示，民众恢复工作后，若能配戴口罩或遮掩脸部，就避免传染与给民众信心方面将很有帮助。

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约翰逊10日晚宣布有条件解禁方案，预计11日公布进一步细节。最新文件显示，政府建议在无法保持社交距离的场所，可以遮掩脸部。

这是英国政府首次建议民众应该遮掩脸部，苏格兰政府先前已经建议民众配戴口罩。

根据政府建议，民众应该遮住口鼻、但能够顺畅呼吸，遮住脸部的物品可以是围巾或头巾。他们也建议民众可以用旧衣物自製遮掩脸部的面罩。“遮掩脸部不建议用于2岁以下，或是难以适用的民众，像是太过年幼需要协助的孩童，以及有呼吸道疾病的民众。”

政府建议民众在配戴之前与拿下之后，都应该洗手或用消毒液。应该避免碰触眼、鼻、口，使用后的面罩应该放在塑胶袋内。

政府也教导民众如何自制面罩，可以拿不要的旧T恤剪去下摆部分，约20公分长，再拿起剪下的这块布料，从腰侧往内剪出一个长15公分的长方形，记得两边要各留下约2公分的宽度，最后再把宽2公分的长条状剪开，就成为面罩的2条绑带。一条应该绑在头部后方，另一条则应该绑在颈部后方，自製面罩完成。

不过文件表示，遮掩脸部（face covering）不同于口罩，后者依旧应该留给医护人员使用。

此外，根据约翰逊公布的新方案，两个没有同住的人只要保持2公尺距离，就可以在公园见面。

外相拉布（Dominic Raab）5月11日接受英国广播公司（BBC）节目访问时说：“我们的意思是，只要你出门，不管是去公园运动或干嘛，你都可以和同住的成员一起去。如果你去公园，只要保持2公尺距离，用一点常识，保持社交距离，你可以和其他人见面。”

主持人追问，那么一天只能见一个人吗？还是可以上午见一个人，下午再与另一人见面？拉布回答：“只要在户外、保持2公尺距离，都可以见面。”

不过政府后来出面澄清，根据规定，民众在外仅能和一个人见面，不能同时和2人以上见面，也就是说，若想和许久未见的双亲碰面，也无法同时见到2个人。