自己染病还要拉一个垫背的 英国警察局查找嫌疑人

据英国《独立报》12日报道，英国一名铁路售票员在伦敦市中心执勤时被人吐口水后死于新冠病毒。今年3月，47岁的贝利·穆金加(Belly Mujinga)在维多利亚车站大厅工作时，一名自称感染了新冠病毒的男子向她和一名同事咳嗽、吐口水。

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这件事情发生几天后，她和同事两人都感染了新冠病毒。穆金加所在的运输雇员协会(TSSA)表示，穆金加患有潜在的呼吸系统疾病，4月2日，她被送进巴尼特医院接受治疗并使用了呼吸机，三天后死亡。

运输雇员协会TSSA表示，已经向公路和铁路监察局(ORR)的安全部门报告了穆金加的死亡消息，正在就此事征求法律意见。

英国交通警察局(BTP)12日上午表示，他们正在调查导致她死亡的前因后果。

运输雇员协会TSSA秘书长曼努埃尔·科尔特斯(Manuel Cortes)称，“我们对穆金加的死感到震惊。她是众多死于新冠病毒的一线工作者之一。不幸的是，穆金加只是众多失去父母的孩子的家庭悲剧中的一个。她身后留下的是丈夫和11岁的女儿。”

运输雇员协会TSSA称，有10人参加了穆金加的葬礼。科尔特斯表示，向因新冠病毒大流行而死亡的医护人员家属承诺的6万英镑赔偿金，应该扩大到所有一线工作人员的家庭。

他说，“作为一名处于‘危险’类别的弱势人员，而且她的雇主知道她的病情，有人质疑，为什么在疫情爆发初期保护好她。”

英国交通警察局在一份声明中说，“英国交通警察局已经开始调查3月22日在伦敦维多利亚车站工作的两名铁路工作人员被人吐口水的报道。其中一名受害者，一名47岁的女子，非常不幸地于4月5日在医院去世。调查仍在进行中，任何人如掌握任何信息，请致电与英国交通警察局联系。”