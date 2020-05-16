德国多个城市出现反对防疫管控限制游行

5月16日，示威者在德国柏林的国会大厦前，抗议政府禁令，戴着防护口罩的警察拘留了示威者。

据德国广播电台报道，德国多个城市周六重又爆发了反对新冠病毒防疫管控限制的游行。这是反对防疫限制的第二个抗议周末。示威游行人数比上周末增加了不少。

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最大的示威游行出现在斯图加特。根据警方消息，大约有五千人参加了在坎斯塔特瓦森举行的示威游行活动。因保持距离规定，该场所只允许五千人参加。所以，还有不少游行者在指定的游行地点之外举行了集会。

在慕尼黑平常举行十月啤酒节的场地上，人们也举行了反对管控限制的游行。该场所允许的游行人数最多为1000人。但在游行快开始前，警方就已禁止人们继续涌入示威游行场地。一位发言人表示，下周将有10000人前来参加活动游行。

首都柏林也在多个场所出现了游行活动。法兰克福和其他城市也有数百人上街游行。根据警方消息，在多个城市的示威游行活动中，出现了众多违反卫生规定的行为。

但除了反对管控限制的游行，还出现了其它游行活动。比如，科隆有反对管控，但也有赞成管控的游行。柏林还出现了反对右翼和反对阴谋论的游行。

有专家表示，目前的游行多种多样。北威州州长拉雪特反对把现在的游行和Pegida运动作比较。他说：“Pegida曾是而且也仍然是是一个所谓的反对西方伊斯兰化的运动。这是有悖于基本法的。而现在的游行者是拥护基本法的。所以，在做这种比较时，最好谨慎一点。”

德国新冠病毒患者虽然还在继续增加，但情形基本受到控制。德国各州均已放宽了一些管控措施，而且趋势是继续放宽。

根据柏林罗伯特科赫研究所周六公布的信息，德国已确诊的新官病毒患者现为173772人，一天内新增620人。病亡人数达7881人。病亡率为4.5%。痊愈人数达152600人。