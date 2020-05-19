按点积分限制移民：英国将终止欧洲人员自由流通政策

欧洲一体化框架下，最贫穷国家人员自由流通的权利曾经饱受2016年英国脱欧党派的诟病，也是促成英国脱欧的重要问题之一。本周，英国议会对脱欧后的移民政策做大幅修改草案的审议，终止欧洲自由流通计划。

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英国政府最近几个星期反复强调，不会再拖延与欧盟划清界限。5月18日星期一，英国议会对欧盟内务工人员自由流通政策的后脱欧时代法案进行议会二审，希望从2021年1月1日开始，正式废止包括欧盟，冰岛，挪威，列支敦士登在内的欧洲经济区成员，以及瑞士公民的一些移民权，爱尔兰人除外。其中虽然具体草案还未公布，但首相鲍里斯-约翰逊早前已经公布了“按点积分”计划，效仿澳大利亚移民政策，吸引高级别职业人来英国工作。英国内政部表示，这是为了吸引高资质外国人，令其他外国人望而却步，同时让英国本国公民逐渐回流到相对不需要高资质的工作岗位，这些岗位此前一直被亚洲移民和东欧移民占据。

这一“按点积分”的政策换算成年收入的话，意味着，移民英国的门槛将会是一年至少赚2万8千6百欧元，同时，申请者还必须拥有良好的英语能力，以及一份雇佣合同。虽然这与全国的收入中位数相比还是低，但却可以卡住很多健康与社会领域工作人士。在英国急需医护的疫情期间，这招致了反对派的强烈愤慨。一份统计显示，疫情之前英国全国公立医院护士缺5万人，养老院缺护理超过12万人。截至目前，英国公立医院当中，超过13%的雇员是外籍人士，欧盟成员国公民占到5.5%。光是护士群体，就有17%来自欧盟。对于争议，英国内政部回应称，将配套相应政策，从速处理医护人员和类似岗位人士进入英国的档案，此外上述领域雇员在英工作许可今年10月之前过期者，将可自动延长一年。

由于工党，苏格兰民族党独立人士，自由-社会党人士票数不够，加之托利党人很难对一份积分政策模糊的法案说不，这份草案最终过审的几率很高。事实上，这份法案并不决定未来英国签证的获取方法，而是仅仅结束欧洲自由流通政策。之后，英国政府将对细节再做规划。