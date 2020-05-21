英药厂阿斯利康若疫苗试验成功 可供10亿剂

英国药厂阿斯利康5月21日表示，他们研发的一支新冠疫苗初期临床试验应很快会有结果，若最后试验成功，预估今年和明年可供应10亿剂。

广告 继续浏览后续

阿斯利康（AstraZeneca）说，这支和英国牛津大学（Oxford University）合作研发的疫苗，已签订首份供应合约，至少将提供4亿剂。

阿斯利康承认，这支疫苗最后有可能证明无效；但若初期试验结果乐观，便可在数个国家进行后期试验。

目前只有少数研发中的武汉肺炎疫苗进入人体试验，代表够安全和有效；但大多数也在这个阶段失败。

包括辉瑞（Pfizer）、娇生（Johnson & Johnson）和赛诺菲（Sanofi）等国际大药厂也已投入武汉肺炎疫苗研发，目前各处于不同阶段。

此外，美国药厂因诺维欧（Inovio Pharmaceuticals）昨天表示，他们研发的武汉肺炎实验性疫苗在老鼠和天竺鼠身上试验时，产生保护性抗体和免疫系统反应。

美国生技大厂莫德纳（Moderna）本周也发布一支候选疫苗的乐观试验数据，显示在一小群健康志愿者体内产生保护性抗体。

阿斯利康21日还在声明中说，他们已从美国生物医学高级研究与发展管理局（Biomedical Advanced Research and Development Authority，BARDA）获得10亿多美元经费，将用于研发、生产和供应这支候选疫苗。