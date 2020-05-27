欧盟推出7500亿共同借贷振兴计划 限于纸上谈兵

欧洲联盟委员会5月27日提出一个7500亿欧元的振兴计划。受新冠疫情冲击严重的意大利、西班牙将可分别获得172亿和140亿欧元的赠款和贷款。欧盟此项帮助各国和各行业迅速恢复经济的计划遭到四个节俭国家(荷兰、丹麦、奥地利、瑞典)的反对。丹麦主张求同存异，共同协商找到27国可以接受的复兴计划。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）5月27日呼吁27国抛开昔日的歧见，共商振兴措施，在疫情之后找到恢复经济的勇气。

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亚洲已逐渐摆脱疫情的困扰；受疫情冲击的欧洲国家也开始有所缓解，各国解禁的速度参差不齐，但比禁足令时的情况好了许多。意大利外长迪马约（Luigi Di Maio）27日呼吁欧洲各成员国在6月15日打开国境线，让人们自由通行，以唤醒“沉睡的”旅游业。法国总理菲利普将于5月28日巴黎时间16点宣布法国解禁第二阶段的具体措施。酒吧和餐馆翘首等待政府彻底解禁。巴黎大区餐饮业已发起A table 的声援活动，呼吁政府允许他们开门营业。

在俄罗斯总统普京表示该国疫情最严重的时期已经过去之时，南美的情况丝毫没有好转。巴西、秘鲁、智力疫情越加严重。根据秘鲁卫生部门的统计，24小时中秘鲁新增病例达5772人，有13万人染新冠病毒。设在华盛顿的泛美卫生组织表示，南美无疑将成为全球疫情最严重的区域。

突如其来的疫情使得很多国家的经济陷入二战以来从未有过的窘境。巴西国内生产毛额PIB将从6%下滑至10%；失业率将从现今的12.2%增加至18%。

从法国国家统计与经济研究所传出的消息更令人震惊。法国在第一季度GDP下跌5.8%后，第二季度GDP可能萎缩20%。

根据国际发展及救援的非政府组织乐施会（Oxfam）发布的报告，疫情将会使5亿人陷入吃不饱穿不暖的贫困之中。阿根廷和黎巴嫩均表示，他们已无力偿还欠下的债务。20国集团担心会有其他国家在疫情好转后经济会被债务压垮。

布鲁塞尔医科大学心理健康专家马迈尔(Xavier Noël)促请国际社会关注战斗在第一线的医生和护士。他说，很多医生、护士抢救病人时间过长，身心=根本吃不消。疫情虽然有所缓解，但医护人员的心理创伤将会长时间困扰他们。

根据马德里大学一项调查显示，1200名护士中有一半儿以上的护士患有抑郁症。5月初一份调查报告还显示，比利时3300名医护人员中，有15%的人住心理压力过大，被迫调换了工作。

法国从5月27日起，卫生部撤销了授权医院对新冠患者开具处方药羟氯喹的法令。这对一向主张服用羟氯喹的艾克斯-马赛大学微生物学教授、法国马赛地中海传染病医疗与教学研究所主任迪迪埃·拉乌尔来说是一个不小的打击。