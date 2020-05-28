港版国安法：默克尔沉默不语受批评

德国媒体继续关注香港的抗议活动。默克尔总理对北京的港版国安法一直没有表态，开始受到批评。

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据德国《商报》报道，香港在为自由而战。但德国政府却没有对中国的镇压政策提出批评。德国沉默无语，使人们对默克尔的中国政策批评声逐渐升高。新的国安法可能破坏一国两制的国际合同，取消香港自治。澳大利亚，英国和加拿大都表示了深切忧虑。美国更是严厉谴责。但德国政府却一直没有表态。

德国的对华政策，近年来主要是由默克尔一个人来定调的。默克尔虽然也谈及人权和法治，但更重视其他利益，特别是德中经贸往来，当然还有气候保护。默克尔出于对现实政策的考虑，对中国政府采取的是接受态度。但由于中国对匈牙利，希腊，意大利的影响力不断加大，欧盟要统一对华政策越来越困难。在复杂的政治形势下，默克尔于是始终有理由不去调整其对华政策。默克尔打算在七月德国开始担任欧盟理事会主席期间，统一欧盟对华阵线。但默克尔的对华战略越来越难以得到理解。连联盟伙伴社民党也要求对中国采取新的政策。社民党对外政治家马奇表示：“通过贸易获得转变没有实现。中国依然是独裁专政。欧盟因此必须坚决捍卫自己的价值和利益。德国在此担负着中央角色。”

但即便是由社民党领导的外交部，目前也很谨慎。去年，外长马斯会晤香港众志秘书长黄之峰，引发德中外交风波。现在，德国外交部尽量避免又去刺激中国人。

但在野党也对默克尔的对华政策不能理解。自民党外交政策发言人表示：德国的对华政策已经不适合现实。绿党也表示，香港提供了需要新的对华政策的论据。

本周五，德国联邦议会将讨论香港局势。默克尔及其部长们避免对中国提出明确批评一事，也将成为话题。