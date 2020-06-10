布拉格民众街头抗议政府贪腐 也挺议长赴台访问

捷克参议院议长维特齐周二（6月9号）正式宣布访问台湾，同一天，捷克首都布拉格有数千民众上街，抗议政府贪腐、过度向北京倾斜、侵害民主制度等行为时，也肯定维特齐即将访台，感谢台湾援赠防疫物资。

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捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）周二表示，他预定8月30日至9月5日访台，访团成员将包括政治、企业和学术界人士。以兑现已故前议长柯加洛（Jaroslav Kubera）的计划。

根据捷克宪法，参议院议长位阶仅次于总统；若维特齐顺利成行，将是有史以来访台官级最高的捷克现任官员。前捷克总统哈维尔卸任后曾于2004年访问台湾。维特齐是右翼反对党公民民主党成员，他的访台显然与总统齐曼亲中路线相左，齐曼在欧盟以对中国友好闻名，习近平2016年出访布拉格时，见证了北京和布拉格也曾建立友好城市的关系，也曾宣称捷克将成为中国在欧洲投资“永不沉没的航空母舰”。

维特齐周二得宣布立刻引发中国的批评，称其“继续挑衅”。中国驻布拉格大使馆周二警告说，此行将破坏中捷未来的合作，说“有关访台活动将是对‘台独’分裂势力和分裂活动的公然支持，严重侵犯中国国家主权和领土完整。”但得到了布拉格街头民众的肯定。

中央社周三引述捷克新闻社等媒体称，布拉格周二傍晚有1500至3000人在老城广场集会，对深陷贪污舞弊丑闻的总理巴比斯及执政联盟表达不满，抗议的原因也包括因应冠状肺炎（COVID-19）疫情及纾困振兴不力、过度向北京倾斜、以及其他多项侵蚀民主制度的行为。

报道称， 抗议民众肯定捷克议长维特齐昨天正式宣布访台、坚守捷克的独立性与自由民主理念，也感谢台湾援赠防疫物资，但不满国会近日未能通过“感谢台湾”决议案，以及亲北京的执政联盟拒绝正式感谢台湾等等。

抗议集会获捷克超过160个城镇响应，主要发起团体为去年曾组织1989年以来捷克最大规模抗议活动的“民主百万时刻”。共同创办人、发言人罗尔（Benjamin Roll）在布拉格的集会上说，谢谢维特齐，因为“他决定捍卫我们的主权和独立性，即将访问台湾。”

布拉格市长贺瑞卜自2018年11月当选以来，多次在公开场合质疑与北京缔结友好城市关系时承诺的“一个中国原则”，要求删除友城协议中有关布拉克“支持一中政策，不承认台湾”的条款。 在北京反对的情况下，贺瑞普转而带领布拉格于今年1月份实现与台北缔结了友好城市。

原订在今年初台湾总统大选后访台的捷克前参议院议长柯佳洛（Jaroslav Kubera），不幸于访台前夕1月20日猝逝，访台行程因而取消。他的遗孀和女儿4月接受《捷克电视台》专访，指出捷克总统府和中国驻捷克大使馆不断胁迫施压柯佳洛取消访台。之后在清点柯佳洛的遗物时，还发现柯佳洛的手提箱里，各有一封来自捷克总统府与中国大使馆的“威胁信”。