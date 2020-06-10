欧盟公开指控中国和俄罗斯散播新冠肺炎不实信息

欧盟委员会负责价值观和透明度的副主席维拉·朱罗娃（Vera Jourova）与欧盟外交及安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在周三举行联合视频记者会，就新冠肺炎疫情期间的假消息传播问题作出正式回应。欧盟宣布将与多方合作打击不实信息，并公开指控俄罗斯及中国在疫情期间散播不实信息。

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欧盟委员会在当天发布的相关报告中指，中国和俄罗斯是在新冠肺炎疫情席卷欧洲期间，试图“逐渐削弱民主辩论”，并通过“有针对性的影响行动和错误信息运动，以提升他们形象的外部势力（包括一些其他国家）”。朱罗娃表示，在新冠病毒蔓延全球之际，来自内部及外部的不实信息浪潮席卷欧洲，为对抗假信息，欧盟将与网路到公共机构的所有相关参与者合作，支持独立的事实查检。她说，“如果不采取行动的话将太过危险”。她指出，“这场病毒大流行向我们展示出假信息可以造成严重的伤害，不但可以杀害公民，还可以甚至虚弱公权力对（疫情的）回应，由此减弱（他们）所采取的措施（效果）。”

欧盟在报告中称，由于大多数人受封城限制被迫在家隔离，从而也增加了他们对社交媒体获取信息途径的依赖，一场“前所未见的假信息大流行”也激化了“人们最基本的焦虑”。报告称，“出于是新型病毒的考虑，有关知识的豁口证实其成为一个对于传播虚假或误导性叙述方式理想的滋生地”。

据了解，欧盟关于中国和俄罗斯的调查结果，是基于欧盟委员会对外和外交部门的各自研究所得出的结论。相关研究表明，有证据显示中国官方消息来源“协调推动”了对冠状病毒大流行的责任推避，及宣传中方对病毒的反应 。博雷利和朱罗娃的团队在过去几周中进行了合作协调并对此制定了最新计划。

朱罗娃特别提到，俄罗斯和中国针对疫情在欧盟及全球进行有影响力的假信息宣传活动。她表示，由国家赞助的宣传攻势专门猎捕于人们的“恐惧和疑问”。她说，“一个地缘政治的欧盟只能在我们可以对眼前问题坚定和认识到的前提下成型。但我们必须让我们自己的家重归秩序”。她说，“（通过）增强我们的战略沟通”以防止他人抢夺这一网上的高地。

不过，博雷利同样在记者会上重申，欧盟是在应对假消息，不是与中国对抗，“也不会与中国进行任何形式的冷战”。他在与中国外长王毅于近日对话时，已向中方表达了这一观点。此外，朱罗娃和博雷利还宣布，脸书、谷歌和推特应该每月提供打击虚假信息的报告。欧盟委员会表示，在线平台应提供月度报告，详细说明其推广权威内容的行动，并限制新冠病毒相关的虚假信息和广告。朱罗娃并透露，字节跳动旗下短视频应用TikTok将加入欧盟打击虚假信息的自愿行为准则。该行为准则的签字方还包括谷歌、脸书、推特和Mozilla。