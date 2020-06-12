治疫不力 欧洲多国爆发起诉政要浪潮

在新冠病毒受害人家属的要求之下，意大利检察官团体周五对总理孔特进行了长达三小时的问讯，受害人家属团体要求追究政府在疫情管理当中的疏忽罪责。本次接受问讯的还有意大利内政部长和健康部长。

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受害人家属团提交了50张诉状，当中主要认为，伦巴第大区的两个城市阿尔扎诺和内姆布诺应该更早被列为疫情红色区域，但政府没有这么做。本次检察团希望对罗马政府负责人进行调查，了解他们是否涉嫌疏忽犯罪。此前，总理孔特曾表示自己完全不担心调查结果：“我会知无不言，我欢迎所有调查，人们有权利知道发生了什么，我们也有权利回应”。他曾在四月表示，意大利不可能像武汉那样迅速执行“巨大的封城”，然而“这并不是对病毒的低估”，而是如果一探测到病毒群聚爆发就封锁，人们会认为他“疯了”。

伦巴第大区是欧洲新冠疫情最早恶化的地区之一，意大利全国的新冠死亡人数，超过半数都集中在这一大区。伦巴第大区政府认为，封锁疫情重灾区是中央政府的责任，但孔特反驳认为，如果地方政府觉得有必要，完全可以把阿尔扎诺和内姆布诺两个城市列为疫情红色区域。

截至周四，意大利官方统计到死亡人数累计达34114，在全欧洲仅列英国之后，在全世界则排名第四。

意大利总理孔特本次拔得并不光彩的头筹，成为全欧洲第一个因新冠治理被司法问讯的政要。但接下来，巴黎，马德里，许多其他欧洲国家很有可能同样对本国政府发起司法调查。以法国为例，巴黎检察官周一就表示，对他接到的14份诉状相关内容开始初步调查。这些诉状背后有大约20万人，主要是医护人员工会。这一人数之高，目前全球仅法国一例。但在西班牙，政府当中几乎所有人都已经接到起诉，如果罪名成立，很多人都将入狱4年。

但在其他欧洲国家，情况则相反，比如德国政府被人起诉，谴责其“封城限制太严苛”。英国政府下达的自我隔离政策日前也被瑞安航空，Easyjet，以及英国航空公司起诉。