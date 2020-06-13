受疫情对经济影响 芬兰或提前送两只大熊猫返华

《芬兰画报》（Suomen Kuvalehti）近日引述该国农业和林业部的消息指，由于新冠肺炎疫情导致资金出现困难，芬兰可能提前将艾赫泰里动物园（Ähtäri Zoo）的两只大熊猫送回中国。

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对此，芬兰农业和林业部常务秘书雅娜·胡苏卡里欧（Jaana Husu-Kallio）介绍称，“艾赫泰里动物园可能不得不将大熊猫送回中国，如果不能盈利或得到基金会等形式的资助”。据了解，由于新冠肺炎疫情，位于赫尔辛基350公里的艾赫泰里动物园从3月至6月停业。早前有报道称，动物园陷入资金困难，其中一个原因是每天食用30公斤竹子的大熊猫的饲养费用高昂。

2018年1月，来自中国的大熊猫“金宝宝”和“华豹”乘坐专机抵达芬兰首都赫尔辛基万塔机场，原计划将在芬兰艾赫泰里公园，开始它们为期15年的旅芬生活。值得一提的是，这已经不是近期有国家因受疫情影响，提前向中国返还大熊猫。今年5月中旬，因进口竹子不够吃，加拿大卡加利动物园(Calgary Zoo)宣布计划提早两年，将“大毛”和“二顺”两只大熊猫送回中国。

该动物园表示，大熊猫的饮食中99%都是竹子。疫情大流行之前，竹子是直接从中国运送到卡加利。但疫情导致航班取消，动物园不得不找寻新法进口竹子。目前发货经常延迟，导致大熊猫拒吃那些质量不佳的竹子。“我们相信，在此充满挑战且史无前例的时代，对‘二顺’和‘大毛’最好和最安全的地方，就是竹子丰富且容易取得的地方。”卡加利动物园主席兼执行长朗迪艾尔（Clément Lanthier）在声明中表示。

“大毛”和“二顺”2014年来到加拿大，是为加拿大与中国间10年协议的一部分。它们在多伦多动物园待了五年后，2018年3月与两只幼崽-“加盼盼”和“加悦悦”移居到卡加利动物园。