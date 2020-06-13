德国继续放宽防疫管控

2020年2月24日在德国杜塞尔多夫举行的玫瑰星期一游行中，"冠状病毒"与“狂欢病毒”对舞。

据德国电视一台报道，德国将新冠病毒的扩散继续控制在低水平，并继续放宽防疫管控。

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自周六起，图林根州取消了交际限制。此前，最多只允许两个家庭聚会会。现在，州政府不再强行规定，而是建议人们顶多举行两家人或十人聚会。如果人们不接受这一建议，也不会有后果。图林根州由此成为取消交际禁令的第一个联邦州。在其它州，违反交际禁令，可被罚款。

勃兰登堡州将是第二个取消交际限制的联邦州。自下周一起，交际限制在该州无效。但保持距离和注意卫生的规定继续有效。

德国政府也继续松动防疫管控，取消了前往29个欧洲国家的旅行警告。这其中包括大部分欧盟国家，还有英国、瑞士等。针对欧洲以外的160个国家，德国政府则将旅行警告延长到8月31日。

德国各州州长下周将和默克尔总理一起，商讨新冠病毒检测新战略。这是自三个月以来，领导层首次在总理府会晤。与会者还将商讨在新冠疫情下大型活动的举办、学校和幼儿园的开放、振兴经济的措施等。

根据柏林罗伯特科赫研究所周六公布的数据，德国一天内新增感染者为348人，已确诊的新冠病毒患者总计为186022人，病亡人数为8781人。

但新冠病毒的危险性和不可预测性，仍然令人触目惊心。慕尼黑《水星报》周六报道了一起病毒带来的悲剧。一位30岁的北威州男子四月感染上了新冠病毒。隔离两星期后，于五月中被视为已痊愈。但该男子本周一在医院死于该病毒。

科赫研究所表示，年轻患者死于新冠病毒仍然是例外。德国86%的新冠病毒病亡者年龄在70岁以上。根据罗伯特科赫研究所6月10日的统计数据，迄今为止，30到39岁的病亡者为11人，20到29岁的病亡者为9人。