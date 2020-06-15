机毁人亡！ 美军一架F-15C战机在英国坠机

美军一架F-15C战机在英国训练飞行期间坠毁。据最新消息，飞行员在傍晚时被发现死亡。据英国皇家莱肯西斯(Lakenheath)基地美国空军声明，一架F-15C战机于当地时间9点40分在北海坠毁。

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声明指出，从莱肯西斯基地起飞的飞机在事故发生时正在执行训练飞行任务。声明说，事故原因以及飞行员的情况目前尚不清楚，已经向英国搜救团队提出了援助要求。

2015年，美军一架F/A-18“大黄蜂”战斗机当地时间21日在英国皇家空军拉肯希思基地起飞后不久坠毁，飞行员遇难。美海军陆战队第三航空联队的六架F/A-18“大黄蜂”战斗机当天计划从拉肯希思基地飞往洛西茅斯基地，其中一架战机在起飞后坠毁，坠机地点距离拉肯希思基地约6英里(约9.7公里)，飞行员遇难。有关这起事件的原因尚在调查之中。其余五架战机已安全抵达洛西茅斯基地。

拉肯希思基地位于英格兰东部，美国空军第48战斗机联队长期驻扎于此。当地警方表示，坠机事件发生在当地时间21日上午10点30分左右，飞机坠毁于拉肯希思基地附近的一处农场内。这起事件并未造成地面人员的伤亡。

一位名叫特纳的当地居民目睹了坠机的全过程。他对媒体表示，一架飞机从他住所上空飞过后突然冒出浓烟，并发出巨大的噪音，飞机最终变成一个“巨大的火球”。他表示，在飞机坠落的过程中，飞行员曾弃机跳伞。

当地居民凯伦称，为避开民宅，飞行员在坠落过程中曾调整方向，最终坠毁于民宅附近的一处农场。

一名美海军陆战队发言人那时表示，这架飞机事发前曾前往中东地区执行空袭“伊斯兰国”的任务。结束轮驻后，这架飞机原计划与其它五架战机一同返回位于加利福尼亚州米拉玛的基地，但不幸在途径英国时遭遇坠机事件。