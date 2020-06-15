欧盟成员国重新互开边界但进度不同 自由行也未松绑

欧洲国家在新冠疫情爆发后实施封锁举措三个月后，本周一（6月15号）开始逐步重新开放及放宽边境管制，欧盟内部人员流通逐步恢复。但虽然各国疫情都在减缓，自由旅行却尚未完全松绑，旅行权将取决于旅客的居住地与目的地。

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今年的6月15号对欧洲人来说，意味着可以重启正常生活，这是三个月的隔离封锁和对疫情的恐惧后重获流通自由的象征，也终于可以开始计划夏季的出国旅行。欧盟22个国家的申根区以及冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士都设有无管制的过境点，但这些过境点大多关闭了三个月，仅允许货物运输和重要的工作人员通行。欧洲内政事务委员强森上周呼吁申根成员国在周一之前取消内部边界管制，以便从7月起逐步向其他国家重新开放边境。

从冰岛到希腊，对欧盟和申根游客的许多限制于周一松绑，但对于申根区的4.2亿居民来说，这并不表示恢复自由旅行。 此举可能有助于在夏季挽救欧洲倍受打击的观光与旅游业。观光旅游加上娱乐和文化业，几乎占欧盟经济的10%，地中海国家所占的比重更高，其中一些国家受疫情冲击最为严重。

但各国开放的程度和进度不仅相同，受疫情影响最严重，但旅游业发达的意大利已于6月3日重新开放边界，对来自欧洲的旅客完全解禁。邻国西班牙继续维持关闭到6月21号，其他地方实施的一系列限制措施以及新的工作方式，意味着距离恢复疫情前的旅行水平还很远。

而在其他地区，旅行权则依据居住国以及前往的国家来决定。

希腊要求来自8个欧盟国的机场旅客强制隔离；捷克共和国则依“红绿灯系统”划分国家，禁止来自“橙色”或“黄色”国家的旅客入境，例如葡萄牙和瑞典。 丹麦将允许来自冰岛、德国和挪威的游客入境，但显然不包括瑞典，除非瑞典旅客一次连续订6晚住宿。克罗地亚和波兰上周已经向其他欧洲游客开放。巴尔干地区国家之间也已经实现自由行。瑞典和卢森堡原则上向欧洲游客开放。脱欧的英国从来没有关闭过边境，因此也不需要重新开放，但从6月8号开始所有入境人员，包括英国人都需要隔离14天。而法国对英国旅客也采取相同作法。比利时，法国和希腊从周一开始向所有欧洲人开放。挪威周一仅向北欧国家开放，但瑞典除外。

罗马尼亚周一不向外国人开放，也没有宣布开放的具体日期。

根据欧洲议会去年数据，疫情爆发前，平均每天约350万人进出欧盟内部边界，约170万人通勤上班。