特朗普：将撤出部分驻德美军

美国将撤出部分驻德美军。总统特朗普15日在一次记者招待会上表示，驻德美军人数将从34500减至25000人。特朗普还表示，德国不增加其军费的情况下，美国将把其驻军全部撤走。

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目前德国拥有美军第二大海外军事基地群，仅次于日本。路透社称，美军在德国部署有核弹头。比利时《早报》去年7月也曾披露，德国布切尔空军基地存放着美军的B61核弹。此外，德国不仅是驻欧洲美军的大本营，同时是美军在阿富汗、中东和非洲作战的后方基地。

美军九大联合作战司令部中的欧洲、非洲司令部，总部都设在德国斯图加特帕奇军营。德国莱茵兰—普法尔茨州的拉姆施泰因基地是驻欧美国空军司令部所在地。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃6月11日曾表示，美国若能削减驻欧洲美军数量，将有助于缓解欧洲地区紧张局势。

扎哈罗娃在例行记者会上说，对美方任何切实削减其在欧洲军事存在的举动，俄方都会表示欢迎。美方如能这样做，将有助于缓解地区潜在对抗和军事政治紧张局势。

扎哈罗娃表示，俄罗斯相信欧洲国家有能力在没有美国保护的情况下独立保障自身安全。她说，美方不会“无私地”提供保护，而是一直在要求德国等国家为北约预算增加开支。

扎哈罗娃说，美方提出减少其在德国驻军人数，但很快就出现相关方邀请美军转移至波兰，这让俄方感到警觉。