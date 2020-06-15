7月1日：德国出任欧盟理事会主席国 面临艰巨任务

自7月1日起，德国担任欧盟理事会主席国半年。人们的眼光又开始转向铁娘子默克尔，称这是默克尔将为欧洲出征的最后一场大战役。

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《每日邮报》表示，德国担任主席国期间，面临艰巨任务：要清扫新冠疫情带来的碎片，让欧洲经济重又上路，主持英国脱欧，和棘手的俄国保持对话等。在布鲁塞尔，来自德国的欧盟委员会主席冯德莱恩在经历了最初的惊惧之后，已开始掌舵。在柏林，她的女友默克尔将自7月1日起最后一次担任欧盟理事会主席。这两位女士将联手引导欧盟穿过下半年的急流。因新冠病毒带来严重经济后果，德国担任欧盟轮值主席国时，因此将以欧盟的团结为重任。默克尔必须阻挡欧洲南北分裂，让内陆市场重又繁荣起来。此前，因难民配额而引发的欧洲东西分裂已使欧盟长时间失去行动能力。现在，新冠病毒虽然使团结价格高昂，但默克尔依然寻求团结。

默克尔还把欧洲对华关系视为德国担任主席国期间的外交政策重点。她表示，积极设计、打造和中国的合作，符合欧盟的战略利益。

奥地利《消息报》表示，德国7月1日接过去的将是一个沉重的包袱，里面都是些没解决的问题。不久前，候选人还在挤着要成为默克尔的继承人。但新冠危机改变了局势。现在没人谈总理候选人了。默克尔所在的基民盟受欢迎度这么高，以至于人们又问她有没有第五次担任总理的想法。但她再次表示2021年总理任期结束后，要给政治画上句号了。不过，默克尔在退位前，先得挽救欧盟，引导欧盟走出新冠危机，让欧洲重又强大起来。这是很多人的希望。她还得挽救中欧峰会等等。如果默克尔能做到这些，那她政治生涯的最后成就将具有历史意义。