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研究人员：地塞米松可有效提高新冠肺炎患者生存率

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Les résultats de l’étude sur la dexaméthasone sont «prometteurs» contre le coronavirus
Les résultats de l’étude sur la dexaméthasone sont «prometteurs» contre le coronavirus © afp.com/JEFF PACHOUD
作者： 法广

英国研究人员表示，他们对新冠肺炎的治疗进行了一项大型、严格的测试，随机分配了2104名患者服用地塞米松，并与4321名仅接受常规治疗的患者进行比较。测试结果已于16日公布，相关研究内容据称将很快发表。此类固醇可以将重症患者的死亡率降低三分之一，英国医院已经决定用它来治病。

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这种药物既可以口服，也可以静脉注射，对于需要呼吸机治疗的新冠肺炎重症患者，它可以降低35%的死亡率，而对于只需要补充氧气的患者，它可以降低20%的死亡率，但对于轻症患者，该药物似乎没有作用。

研究的负责人、牛津大学传染病和公共卫生教授彼得·霍比（Peter Horby）在一份声明中表示：“这是一个令人欣喜的结果。对于那些病情严重到需要氧气进行治疗的患者而言，（该药带来的）存活率是十分显著的，所以地塞米松应该成为这些患者的标准治疗方法。并且，地塞米松价格便宜，货架上随处可见，可以立即用于拯救世界各地的生命。”

美联社介绍称，此前在英国政府和私人捐助者的资助下，英国的研究人员招募了来自英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的1.1万名新冠肺炎患者，就该疾病的治疗进行测试。这些人要么接受当前新冠肺炎的标准治疗，要么接受包括抗艾滋病药物洛匹那韦/利托那韦、阿奇霉素、地塞米松、抗炎药托珠单抗和康复者血浆在内的治疗。目前，其他的治疗方法研究仍在继续之中。

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