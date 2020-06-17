欧盟推出防范外国企业不公平竞争白皮书

欧盟委员会副主席玛格丽特－维斯塔格2020年6月17日在欧委会视讯会议上宣布欧盟防范外国企业不公平竞争白皮书。

欧洲联盟17日公布白皮书，希望帮助欧洲企业更好地应对外国、尤其是中国企业的不公平竞争，意在开发新工具，避免享受国家补贴的外国企业在欧盟市场上与欧盟企业竞争。

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欧盟委员会负责竞争事务的副主席、前丹麦经济大臣玛格莉特•维斯塔格(Margrethe Vestager) 17日发表公报指出，欧洲是一个开放并与世界各地密切连接互动的经济体。但要保证这种优势，就必须保持警惕。欧盟需要有好的工具，来保证享受国家补贴的外国企业不在欧洲市场上对欧洲企业形成竞争。

白皮书将于9月23日起公开征询意见，以便帮助欧盟找到新的、合适的工具措施，然后在2021年启动立法程序。

17日公布的白皮书已经具体列出了一些应对措施。比如，在证明某外国企业享受国家补贴、在欧洲市场上构成有害竞争的情况下，各成员国负责竞争事务的部门或欧委会可以采取措施，要求补偿。

欧盟也希望能阻止那些享受大笔国家资金的外国企业收购或大笔入股处境困难的欧洲企业。外国企业入股资金达到一定数额时，需要提交欧委会审议。但欧委会目前没有公布具体的数额上线。

白皮书也提议，在享受国家补贴的外国企业参与欧盟公共市场项目竞标时，如果出价明显低于欧盟企业，欧委会可以出面干预。

受新冠疫情防疫措施重创，许多欧洲企业如今处境困难，成为外国企业觊觎的对象。法国与德国因此力推欧委会采取措施，警惕有国家资金背景的外国企业参股欧盟企业，或在欧盟公共市场上竞标获得大型基础设施建设项目。