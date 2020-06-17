马克龙将赴伦敦 纪念6·18演说80周年

6月18日是戴高乐将军在伦敦英国广播公司BBC发表抵抗宣言80周年纪念日。戴高乐1940年6月18日在伦敦的广播讲话，成为法国反法西斯侵略和维护民族独立的“自由法国”运动开始的标志。法国总统马克龙将前往伦敦，在戴高乐创办的“自由法兰西”旧址卡尔顿花园（Carlton Gardens）4号向代表女王的查尔斯王子授予英国首都荣誉勋章。

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法国时尚杂志《Gala》15日披露说，法国第一夫人碧姬·马克龙无法前往伦敦，她需做视网膜脱落手术。手术本安排在3月底，由于疫情禁足令一直拖至现在。

查尔斯王子和妻子卡米拉都将出席戴高乐将军6月18日呼吁80周年纪念活动。1940年6月18日，戴高乐在伦敦BBC播音间里说：

“多年来一直担任法国军队领袖的人已经组成了政府，这个政府声称我们的军队战败，已经和敌人取得了联系，以便停止战斗。事实上，无论是在地面还是在天空，过去还是现在，我们都被敌人的机械化部队压倒。迫使我国军队撤退的是德国人的坦克、飞机和战术，而非不是我们人数不足，正是德国惊人的坦克、飞机和战术让我国的领袖们落到现在这种不幸的地步。

但这是最终的结局吗？我们是否必须放弃一切希望？我们最终是否战败了？我对这些问题的回答是：不！

相信我，我是根据对于事实的充分了解在说话，法国的事业没有失败，使我们失败的那些因素，终有一天会使我们转败为胜。因为，你们要记住，法国并不孤单。它并不孤单！它并不孤单！在他身后是一个广大的帝国，它可以跟大英帝国结盟，控制海洋和继续战斗，还能够充分运用美国无限的工业产业。

这场战争并不局限于我们这个不幸的国家，法国战役的结果不代表这场战争的结束，这是一场世界大战。所有的错误，所有的延误，所有的痛苦，都无法改变一个既成的事实，我们来日粉碎敌人所需要的一切依然在世界上存在着。今天我们被机械化实力的无情力量击败了，但是我们还能够瞭望未来，更加强大的机械化实力将给我们带来胜利，世界的命运就取决于此。

我是戴高乐将军，我现在在伦敦。我向目前在英国土地上和将来可能来到英国土地上的持有武器和没有武器的法国官兵发出号召，我向目前在英国土地上和将来可能不到英国土地上的军火工厂的一切工程师和技术工人发出号召，请你们和我取得联系。无论发生什么事情，法国抵抗的火焰都不能熄灭，也绝不会熄灭。明天，我将再次从伦敦广播。”

虽然当时听到这一广播的法国人很少，而且戴高乐将军当时还是刚被任命的法国政府国防和陆军部次长，但他却在这次广播后，成为领导法国抵抗运动的领袖。戴高将军6月18日广播讲话，成为法国反法西斯侵略和维护民族独立的“自由法国”运动开始的标志。

令人惋惜的是，戴高乐6月18日呼吁的原生未能保存下来。而戴高乐在1940年6月22日在英国国家广播公司的演说更广为人知。