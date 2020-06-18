7500亿欧元振兴案 默克尔吁欧盟7月底前达协议

2020年6月10日，德国总理默克尔在德国柏林国际会议厅主持每周一次的内阁会议。

德国总理默克尔6月18日敦促欧洲联盟在7月底前，针对7500亿欧元振兴方案达成协议，重振受新冠病毒疫情重创的欧洲经济。

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默克尔（Angela Merkel）说：“如果能在暑假前达成协议最好不过。”她呼吁各成员国妥协，以便在年底前批准这项振兴方案。她说：“我们必须迅速且果断行动。 ”

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）提议设立这笔巨额基金，帮助欧盟走出有史以来最严重经济衰退，但她的计划立即遭到奥地利和荷兰等财政立场保守成员国强烈反对。

提议的振兴方案内容包括援助款项5000亿欧元和贷款2500亿欧元，但需要欧盟成员国无异议通过。

默克尔说：“起步维艰，但我希望所有成员国，面对前所未有情势，秉持妥协精神采取行动。”

她说：“凝聚力和团结从来没有像今日这麽重要。只有我们彼此携手共同采取行动，才能克服危机。”

欧洲理事会（European Council）预定6月19日举行视讯峰会，讨论这项引发争议振兴方案，这也是欧盟迄今规模最大经济振兴方案。不过，默克尔表示，在欧盟各国领导人面对面会谈前，预料不会做出决定。德国将于7月接掌欧盟轮值主席国。