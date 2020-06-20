特朗普从德国部分撤军计划可能受阻

美国总统特朗普宣布将撤离部分驻扎德国的美军，引起轰动。德国多份媒体担忧，这一破坏信任的行为可能导致德美关系跌入冰谷。德国政要对特朗普的计划多表批评。

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据慕尼黑《水星报》报道，特朗普周一证实了将从德国撤军近一万人的决定，只留驻2.5万名美国士兵，原因是德国的军费支出没有达到北约确定的国民总产值的2%，再者，德国在贸易上也没有给美国公平待遇。但美国国会主要民主党人现在希望通过法律，阻止特朗普的部分撤军计划，因为该计划将削弱美国和欧洲的安全。特朗普的“灾难性决定”只会有利于俄罗斯总统普京。 众议院外交事务委员会主席埃利奥特恩格尔（Elliot Engel）表示，作为军队最高指挥官，总统可以命令撤军。但是，为了实现这一目标，将需要必须由国会批准的资金。特朗普共和党人虽然在参议院中占多数，但批准有关军费预算的法律很复杂，通常会有许多妥协和协议，这就是为什么仍有可能阻止特朗普的计划。再者，一些共和党人也对减少驻扎在德国的士兵人数以及对在那里的美军人数施加新的上限表示怀疑。

特朗普准备撤军，受到德国多方批评。社民党籍前副总理加布里尔向《焦点》周刊表示，特朗普想通过这一方式惩罚德国。“因为我们对其政策的批评特别强烈。而我认为，批评是正确的。”加布里尔承认说，尽管美国和欧盟在经济上同样强大，但美国承担着欧洲国防负担的2/3。但德国正在逐步提高军事预算。他还说：“对特朗普来说，世界是一个强者盛行的舞台，其他国家必须效法。”他表示，默克尔总理没有机会直接对此作出反应。为此，她首先做了正确的事：“她保持沉默，无视他（特朗普）。这可能是让他最讨厌的事。”

基社盟籍政治家亚历山大多布林特也批评说：“特朗普的撤军计划是错误的，不可理解的。”“德国一直在追加国防预算，并且同意北约规定的国民总产值的2%这一目标。再者，特朗普让部分美军移驻波兰，并不会改变北约的财政状况。”