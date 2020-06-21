华为将在英国耗巨资设芯片基地 预出资4亿英镑

据《星期日泰晤士报》最新报道显示，预计华为将在本周获得规划许可，在英国剑桥郡的萨斯顿村（Sawston）耗资4亿英镑（约合人民币35亿元）建造一个研发中心。

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报道称，该设施距剑桥7英里(11公里)，将用于研发用于宽带的芯片。英国南剑桥郡区议会已被建议全面批准华为公司的申请。若华为英国研发基地顺利获批，华为的芯片研发实力将得到进一步提升。

本周，另一则与华为相关的消息也得到关注。根据市场调研机构Counterpoint公布的一份报告显示，2020年4月全球智能手机出货量为6937万台，同比减少41%，其中，三星手机的市场占有率约为19.1%，华为则达到了21.4%，华为历史上首次超越三星，成功登顶全球第一位置，同时5G手机销售情况超预期。

英国首相约翰逊此前曾要求政府准备一个减少华为参与英国5G基础建设的计划，目标是到2023年将华为参与英国5G基础建设减至零。另据路透社星期五报道，英国安全官员已告知英国电信运营商，确保它们有充足的华为设备库存，因为担心美国的新制裁将破坏这家中国公司维持关键供应的能力。

据三位知情人士透露，英国国家网络安全中心(NCSC)的高级官员上周致信英国电信和沃达丰。NCSC正在研究美国旨在限制华为获取先进芯片能力的新措施的影响。

NCSC告诉这些公司，它们需要保持来自所有制造商的充足零部件供应，但强调了华为设备面临的风险增加，以及在美国的压力下华为未来为这些产品提供软件更新的能力。“确保产品和组件与技术发展保持同步，对维护网络安全至关重要，”信中称，“美国针对华为的行动升级，可能会影响其为含有美国技术的产品提供更新的能力。”