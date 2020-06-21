塞尔维亚立法大选 总统武契奇宣布本党大胜

塞尔维亚星期天举行立法大选，与中国友好的塞尔维亚强人总统武契奇称，他的党取得“历史性胜利”，赢得高达63.4%的选票。

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塞尔维亚周日举行的立法大选是欧洲爆发新冠疫情以来举行的第一次选举，亚历山大.武契奇总统本人虽然没有参加选举，但是以进步党党魁的名义，他的名字被印在每张选票上。进步党至此在塞尔维亚执政已经八年。

塞尔维亚主要反对党抵制这次立法大选，他们的理由是媒体都操控在执政党手中，但大约20几个小政党参与了选举。

根据出口民调，武契奇领导的进步党赢得62.4%的选票，与执政党结盟的社会党得票10.7%。与2016年相比，投票率只有48%，2016年的投票率为56.7%。

据分析，塞尔维亚执政党拥有亲政府媒体占据大多数的优势。一家叫做“自由屋”的民间组织认为，塞尔维亚已不属于民主国家，是一个“混合型政体”。

武契奇总统在国际上有俄罗斯和中国的坚定支持，他同时也得到西方的支持，西方国家认为，要解决塞尔维亚和科索沃的纠纷，只有武契奇具备这一能力，直指目前，塞尔维亚拒绝承认科索沃独立。

武契奇今后面临的局面是，既要维持与中国和俄罗斯的友谊，还要尽量满足欧盟的加盟条件。武契奇未来的最大难题是，面对欧盟与美国要塞尔维亚承认科索沃独立的压力，西方国家认为，只有塞尔维亚与科索沃化解历史争端，巴尔干半岛才有真正的和平。