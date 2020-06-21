欧洲继续大踏步解禁 西班牙打开边境

欧洲星期天继续大踏步解禁，西班牙向欧盟成员国打开了边境。但在另外一些国家比如阿塞拜疆，巴西，确诊人数仍然大幅增加，有的国家重新下令封城。

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自从中国爆发新冠疫情之后，这一病毒在全世界造成至少465300人丧生，确诊感染880万人，同时有超过400万人治愈。

超过28000人丧生，西班牙属于全球死于新冠病毒人数最多的国家之一，星期六子夜时分，该国正式取消3月14日下达的禁令，除了葡萄牙要等到7月1日，西班牙打开与法国的陆地边界以及与其他成员国的空中航道。星期天，100多架航班降落在西班牙，7月1日起，西班牙将向所有国家的人民开放边界。

29640名法国人死于新冠，但现在的情况已经大为改观，星期天，全法死于新冠病毒的只有7人，急诊室抢救的重症患者还剩下715人，今夜是音乐节，法国人似乎忘记了政府的规定，涌上街头跳舞唱歌，观看演出。

但是新冠疫情还在全球蔓延，阿塞拜疆下令重新封城：周日起一直持续到八月一日，首都以及外省大城市的餐馆、咖啡馆、商业中心，美容店再度关闭。居民每日只能出去一次，每次不得超过两小时。

法国位于南美的领土圭亚那，疫情也变得严重，政府将在短时间做出决定，是否采取更严格的卫生措施。在拉美和加勒比海地区，确诊人数星期六穿过两百万大关，美国和加拿大确诊人数230万，欧洲250万，其中一半出在俄罗斯、英国、西班牙和意大利。亚洲、中东、非洲和大洋地区确诊人数低于百万，但北京新爆发的疫情令当局紧张。

在拉美，巴西星期六确诊超过百万，死亡人数接近五万，成为继美国之后，全球死于新冠病毒人数最多的国家。秘鲁全封闭进入第十三周，确诊超过25万，死亡7861人，智利死于新冠病毒的人数也超过7000，而墨西哥死于新冠的人数已超过两万人。

美国确诊累计220万，死亡接近12万。纽约和美国东北部疫情正在减缓，但在俄克拉何马州疫情正在爆发。