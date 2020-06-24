拜耳致癌案：出资100亿美金达成和解

据德国《商报》（Handelsblatt）报道，拜耳集团已就旗下孟山都的农达（Roundup）除草剂致癌诉讼达成和解协议，和解金额将在101亿至109亿美元之间。赔偿案无法结束所有的法律纷争，但75%的诉讼案将通过和解条款达成一致。

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拜耳监事会刚就这一和解协议进行讨论并投票表决，其中包括为未来索赔拨备的20亿美元。

2018年，拜耳以630亿美元收购了美国孟山都。该公司今年4月表示，正面临来自美国10万名原告的诉讼，他们指控“农达”和其它基于草甘膦的除草剂导致他们患癌。

澎湃5月25日报道说，涉及草甘膦诉讼案，拜尔与多数美国原告达成谅解。 总部位于德国勒沃库森（Leverkusen）的制药、化工跨国集团给5万到8.5万原告达成了一项和解方案。报道称，赔偿金数额将依个案从数千美元到数百万美元不等。

因除草剂-草甘膦被怀疑有可能致癌，拜耳在美国受到5.25万名原告起诉。该公司一名发言人表示，在调解谈判中，拜尔获得进展。他强调，相关程序将继续闭门进行。他强调，拜耳只会考虑接受一种解决方案，即在经济上不受太大的损失并允许该集团能够尽快结束未来的法律争议。