新冠疫情下，莫斯科红场大阅兵庆祝二战胜利75周年

6月24日，莫斯科在红场举行大阅兵，庆祝反法西斯战争胜利75周年。而此时俄罗斯境内新冠病毒疫情尚未结束，每天仍有数千新增感染病例。正是由于疫情，西方国家领导人无人出席这次活动。

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的确，尽管新冠病毒疫情仍未结束，而且，首都莫斯科也仍然禁止公共集会，但24日的阅兵活动仍然调动1万3千人和两百种各类器械，在地面与空中演练。

俄罗斯通常在每年5月8日举行庆祝反法西斯战争胜利阅兵活动。今年由于新冠疫情而推迟。

到目前为止，俄罗斯境内感染人数接近60万，死亡人数已超过8千人。每天的新增感染病例也仍然数以千计。

但庆祝反法西斯战争胜利活动在俄罗斯有特殊意义。总统普京通常借此宣扬俄罗斯重振大国雄风。在俄罗斯与西方由于乌克兰危机以及叙利亚危机而关系持续紧张的背景下，普京近期更是频繁强调俄罗斯在二次世界大战胜利中的作用，指责西方试图改写历史。

今次阅兵活动对普京来说也是为几天后的修宪公投做准备。这次公民投票原定4月22日举行，也因为新冠疫情而推迟到7月1日。修改后的宪法将可以让已经执政20余年的普京再次蝉联两任六年总统任期。也就是说，他将可以担任总统至2036年，那时他将是84岁。

由于新冠疫情，西方国家领导人都不会出席这次阅兵活动，但哈萨克、摩尔多瓦、白俄罗斯和塞尔维亚等国总统是座上宾。

由于新冠疫情，莫斯科市长呼吁民众居家，通过电视观看阅兵。许多其他城市则取消了原定的庆祝活动。