德国政府注资 汉莎航空“晴空万里”

6月25日，汉莎航空最大股东因茨·赫尔曼·泰勒( Heinz Hermann Thiele)投票表决，支持汉莎与德国政府达成的90亿欧元（合100亿美元）救助计划。同时，欧盟监管机构也批准了汉莎航空60亿欧元（合67.5亿美元）的资本重组计划。瑞安航空公司首席法律和监管官员朱利叶斯•科莫雷克(Juliusz Komorek)警告说，瑞安曾对欧盟委员会批准政府对航空公司所有资助的决定提出过上诉，而今也不会例外。新冠病毒疫情使得汉莎航空763架飞机停飞了近两个月。直到9月份可能只恢复60%的航班。汉莎准备减少飞机数量应对危机。

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受此消息提振，汉莎航空股价当日上涨约27%。为了应对疫情冲击，5月25日，德国政府和汉莎航空公司达成一项90亿欧元的财政救助协议，该计划将使政府获得汉莎航空20%的股份和董事会席位。不过，持汉莎公司15.5%股份的最大股东泰勒因担心股权被稀释，此前对这一计划表示反对。

汉莎集团曾警告，如果救助计划得不到股东批准，可能需要向债权人申请保护。

幸运的是，泰勒最终决定支持该协议。本周三，泰勒接受《法兰克福汇报》采访时表示：“我将投票赞成该提议。”

周四，汉莎航空召开线上特别股东大会，由股东们针对救助方案进行投票表决。而在投票表决的数小时前，汉莎航空公司60亿欧元（合67.5亿美元）的资本重组计划也已获得了欧盟的批准，作为本次救助方案的一部分。

不过，该救助计划附有限制条件，接受援助的公司不得向高管派发股息和红利，也不得购买竞争对手、供应商或客户10%以上的股份，直到将国家救助资金偿还完为止。

汉莎航空还于6月25日宣布，已与独立乘务员工会达成一项劳动力计划，包括暂停加薪、减少飞行时间和相应的薪水，以及暂时减少对公司养老金计划的供款等，能为公司削减超过5亿欧元的成本。

汉莎方面称：“有了这项一揽子方案，公司可以避免在危机期间对德国汉莎航空的2.2万名机舱员工进行裁员。”。

由于新冠疫情在全球蔓延，汉莎航空今年股价下跌了近40%，公司第一季度亏损12亿欧元。上个月，汉莎方面表示，截至5月5日公司剩余40亿欧元现金，正以每小时100万欧元的速度消耗。