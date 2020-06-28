Covid-19 : 影视明星助欧盟筹疫苗善款

在欧盟委员会和国际影视明星的共同推动下，全球公民（Global Citizen）为国际对抗新冠病毒（SARS-Cov-2）举行募捐活动，筹得善款承诺61亿5千万欧元。

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包括法国总统Emmanuel MACRON ̖ 德国总理Angela MERKEL，还有联合国秘书长等数十名国际要员参加了2020年6月27日周六的视频募捐大会。 会后，众多全球知名的影视明人登台表演响应欧盟募捐号召。

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本台RFI法广常驻布鲁塞尔法语记者从现场传回的报导描述说：在一个空旷的大型体育场里，美国歌手Miley CYRUS接过了披头士乐队的最大摊位之一，草坪上铺着一个二十米长，写着“帮助”（HELP）的巨型字幅，代表着寻求帮助。对她和Charlize Theron ̖ Justin Bieber ̖ Naomi Campbell等众多其它影视名人而言，必须筹集资金，尤其是要保证疫苗的公平分配。这是在几小时前召开的募捐峰会上所传递的主要信息。就此，新西兰女总理Jacinda ARDERN在发言中认为，现在到了我们团结一致取得一个全球解决办法的时候了。人类遭新冠病毒威胁的时间已经太久了，我们都是如此。我们首先需要限制病毒蔓延的疫苗，当我们找到了这种疫苗，就应该让所有的人都可分享。本次峰会成功筹集到超过60亿欧元的额外善款承诺，群星演唱会旨在推动全球互助，对抗疫情，还有对抗饥饿，对抗种族歧视，尤其是敦促慷慨的捐款人不要忘记他们在全世界面前的承诺。就捐款人承诺善款近160亿欧元用于为不富裕国家提供疫苗，这也许让英国著名流行摇滚乐队Coldplay感到了希望，高歌其名曲 «天堂 »（Paradise）。

以上是本台法广RFI布鲁塞尔记者，就国际社会响应欧盟号召，积极参与共同对抗新冠病毒募捐会的报导。

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