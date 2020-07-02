德国接任欧盟理事会轮值主席国

德国于周三开始担任欧盟理事会轮值主席国半年。如何处理新冠危机带来的后果，扶持受到较大冲击的欧盟国家，展示新的团结精神，将是德国担任主席国期间的一个重要话题。鉴于德国在欧盟举足轻重的地位，人们对德国担任主席国抱有很大期望。

广告 继续浏览后续

德国《明镜》周刊称默克尔是女王，认为在随后的六个月里，默克尔总理将打造欧盟的命运。人们对她的期望几乎大得不能再大。在担任欧盟主席国任期内，她要着手处理欧盟走出新冠危机的问题，还要调整欧盟与世界强国美国和中国的关系，当然还要关注英国脱欧对欧盟经济会不会带来额外的打击。默克尔，法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩，他们三人是引导欧洲走出困境的希望。他们如果能取得成功，新冠危机刚出现时因缺乏团结和国家的自私自利带来的创伤便会慢慢愈合。如果他们失败，这可能意味着欧盟共同体终结的开始。

《南德意志报》认为，德国没有遭受到所有三大危机的巨大打击：经济和货币问题严重打击了南部。希腊，西班牙和意大利则必须承担移民潮带来的大部分负担。与其他欧盟国家相比，新冠病毒大流行在德国带来的受害者较少。这一切是不是都要感谢默克尔总理？事过境迁后，人们很难确定，如果实行另一种政策，会有什么后果。人们只能事后对默克作出评价。

《中德意志报》表示，担任主席国是呼吁德国承担责任和尽其所能的一个机会。欧盟伙伴对德国担任主席国抱有很大期望，因为德国是欧洲人口最多，最富有的国家，对欧洲的命运起着决定性作用。但反过来也是一样：德国的福祉有赖于欧洲的福祉。团结一致现在符合我们自身的利益。