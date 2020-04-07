波蘭超級保守多數黨拒因新冠病毒肆虐延後大選

波蘭執政的法律與公正黨黨（PiS）主席雅羅斯瓦夫·卡欽斯基的強行手法下，通過將透過郵局信件方式進行下屆總統大選的投票。這個波蘭超級保守派的多數黨拒絕因新冠病毒肆虐而延後大選日期。

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4月6日（星期一）晚上至4月7日（星期二），在波蘭議會特別忙碌的一天結束後，執政的超級保守黨（法律和正義黨）的領導人投票贊成對選舉法進行修法，引進了以普及化的郵政通信方式進行總統大選的投票；大選將於5月舉行。即使此前一些專家已從衛生及遵守憲法的角度觀點，警告舉行這項選舉所帶來的危險性。

對於波蘭科學院生物倫理學術委員會來說，“5月舉行總統選舉將是在道義和法律上令人無法接受及不負責任的決定，並可能導致《受感染人數的大幅增加》。

儘管在卡欽斯基自己的陣營中，包括總理馬特烏斯·莫拉維奇（Mateusz Morawiecki）和衛生部長盧卡斯·祖穆斯基（Lukasz Szumowski）等在內的幾位官員人都顯出立場的猶豫不決，但這位波蘭的政治強人決定無論如何一定要如期舉行大選，讓現任總統安德烈·杜達（Andrzej Duda）再度蟬聯當選，以時間上來說，對他是很有利。而反對派主張，應把大選推遲4個月，甚至1年。那麼，這也將迫使這位總統面對在新冠病毒危機對於經濟社會所造成的後果下，來競選總統。

由於無法擺平該黨國會議員的意見分歧，以及無法拉下法律公正黨主席所提出的修憲選舉法案，周一，多數黨當中的溫和派領導人副總理雅羅斯瓦夫·戈溫（Jaroslaw Gowin）辭職下台。這也是他挺身反對卡欽斯基所付出的高昂代價。

多數黨從周五就快馬加鞭開始提出這項修改憲提案，提出唯一可能性的透過郵局來投票的大選法案。多數黨使這項法案通過後，中央選舉委員會就可照章進行總統大選籌辦事宜。

詭異的是，在同一天，波蘭郵政局局長被解職，由國防部副部長多瑪斯茲科特取代其職位；茲科特他接獲指示：儘快準備好一個籌組投票的機構。

如今在波蘭，對此決定的譴責聲四起，某些波蘭的保守派政治評論家甚至把這種想法比喻為《政治瘋狂》。憲法專家們也幾乎立場一致地指出這是嚴重違反許多法律及憲法的規章，以及違反優良民主作法。將來的勝選者將遭到極大的質疑。