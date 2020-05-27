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歐盟推出7500億共同借貸振興計畫 限於紙上談兵

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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 23 avril
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 23 avril © POOL NEW/REUTERS
作者： 法廣

歐洲聯盟委員會5月27日提出一個7500億歐元的振興計畫。受新冠疫情衝擊嚴重的意大利、西班牙將可分別獲得172億和140億歐元的贈款和貸款。歐盟此項幫助各國和各行業迅速恢復經濟的計畫遭到四個節儉國家(荷蘭、丹麥、奧地利、瑞典)的反對。丹麥主張求同存異，共同協商找到27國可以接受的復興計畫。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月27日呼籲27國拋開昔日的歧見，共商振興措施，在疫情之後找到恢復經濟的勇氣。

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亞洲已逐漸擺脫疫情的困擾；受疫情衝擊的歐洲國家也開始有所緩解，各國解禁的速度參差不齊，但比禁足令時的情況好了許多。意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）27日呼籲歐洲各成員國在6月15日打開國境，讓人們自由通行，以喚醒“沉睡的”旅遊業。法國總理菲利普將於5月28日巴黎時間16點宣布法國解禁第二階段的具體措施。酒吧和餐館翹首等待政府徹底解禁。巴黎大區餐飲業已發起A table 的聲援活動，呼籲政府允許他們開門營業。

在俄羅斯總統普京表示該國疫情最嚴重的時期已經過去之時，南美的情況絲毫沒有好轉。巴西、秘魯、智力疫情越加嚴重。根據秘魯衛生部門的統計，24小時中秘魯新增病例達5772人，有13萬人染新冠病毒。設在華盛頓的泛美衛生組織表示，南美無疑將成為全球疫情最嚴重的區域。

突如其來的疫情使得很多國家的經濟陷入二戰以來從未有過的窘境。巴西國內生產毛額PIB將從6%下滑至10%；失業率將從現今的12.2%增加至18%。

從法國國家統計與經濟研究所傳出的消息更令人震驚。法國在第一季度GDP下跌5.8%後，第二季度GDP可能萎縮20%。

根據國際發展及救援的非政府組織樂施會（Oxfam）發布的報告，疫情將會使5億人陷入吃不飽穿不暖的貧困之中。阿根廷和黎巴嫩均表示，他們已無力償還欠下的債務。20國集團擔心會有其他國家在疫情好轉後經濟會被債務壓垮。

布魯塞爾醫科大學心理健康專家馬邁爾(Xavier Noël)促請國際社會關注戰鬥在第一線的醫生和護士。他說，很多醫生、護士搶救病人時間過長，身心=根本吃不消。疫情雖然有所緩解，但醫護人員的心理創傷將會長時間困擾他們。

根據馬德里大學一項調查顯示，1200名護士中有一半兒以上的護士患有抑鬱症。5月初一份調查報告還顯示，比利時3300名醫護人員中，有15%的人住心理壓力過大，被迫調換了工作。

法國從5月27日起，衛生部撤銷了授權醫院對新冠患者開具處方藥羥氯喹的法令。這對一向主張服用羥氯喹的艾克斯-馬賽大學微生物學教授、法國馬賽地中海傳染病醫療與教學研究所主任迪迪埃·拉烏爾來說是一個不小的打擊。

 

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