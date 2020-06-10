布拉格民眾街頭抗議政府貪腐 挺議長赴台訪問

捷克參議院議長維特齊周二（6月9號）正式宣布訪問台灣，同一天，捷克首都布拉格有數千民眾上街，抗議政府貪腐、過度向北京傾斜、侵害民主制度等行為時，也肯定維特齊即將訪台，感謝台灣援贈防疫物資。

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捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）周二表示，他預定8月30日至9月5日訪台，訪團成員將包括政治、企業和學術界人士。以兌現已故前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）的計畫。

根據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統；若維特齊順利成行，將是有史以來訪台官級最高的捷克現任官員。前捷克總統哈維爾卸任後曾於2004年訪問台灣。維特齊是右翼反對黨公民民主黨成員，他的訪台顯然與總統齊曼親中路線相左，齊曼在歐盟以對中國友好聞名，習近平2016年出訪布拉格時，見證了北京和布拉格也曾建立友好城市的關係，也曾宣稱捷克將成為中國在歐洲投資“永不沉沒的航空母艦”。

維特齊周二得宣布立刻引發中國的批評，稱其“繼續挑釁”。中國駐布拉格大使館周二警告說，此行將破壞中捷未來的合作，說“有關訪台活動將是對‘台獨’分裂勢力和分裂活動的公然支持，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整。”但得到了布拉格街頭民眾的肯定。

中央社周三引述捷克新聞社等媒體稱，布拉格周二傍晚有1500至3000人在老城廣場集會，對深陷貪污舞弊醜聞的總理巴比斯及執政聯盟表達不滿，抗議的原因也包括因應冠狀肺炎（COVID-19）疫情及紓困振興不力、過度向北京傾斜、以及其他多項侵蝕民主制度的行為。

報道稱， 抗議民眾肯定捷克議長維特齊昨天正式宣布訪台、堅守捷克的獨立性與自由民主理念，也感謝台灣援贈防疫物資，但不滿國會近日未能通過“感謝台灣”決議案，以及親北京的執政聯盟拒絕正式感謝台灣等等。

抗議集會獲捷克超過160個城鎮響應，主要發起團體為去年曾組織1989年以來捷克最大規模抗議活動的“民主百萬時刻”。共同創辦人、發言人羅爾（Benjamin Roll）在布拉格的集會上說，謝謝維特齊，因為“他決定捍衛我們的主權和獨立性，即將訪問台灣。”

布拉格市長賀瑞卜自2018年11月當選以來，多次在公開場合質疑與北京締結友好城市關係時承諾的“一個中國原則”，要求刪除友城協議中有關布拉克“支持一中政策，不承認台灣”的條款。 在北京反對的情況下，賀瑞普轉而帶領布拉格於今年1月份實現與台北締結了友好城市。

原訂在今年初台灣總統大選後訪台的捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），不幸於訪台前夕1月20日猝逝，訪台行程因而取消。他的遺孀和女兒4月接受《捷克電視台》專訪，指出捷克總統府和中國駐捷克大使館不斷脅迫施壓柯佳洛取消訪台。之後在清點柯佳洛的遺物時，還發現柯佳洛的手提箱裡，各有一封來自捷克總統府與中國大使館的“威脅信”。