歐盟公開指控中國和俄羅斯散播新冠肺炎不實信息

歐盟委員會負責價值觀和透明度的副主席維拉·朱羅娃（Vera Jourova）與歐盟外交及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在周三舉行聯合視頻記者會，就新冠肺炎疫情期間的假消息傳播問題作出正式回應。歐盟宣布將與多方合作打擊不實信息，並公開指控俄羅斯及中國在疫情期間散播不實信息。

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歐盟委員會在當天發布的相關報告中指，中國和俄羅斯是在新冠肺炎疫情席捲歐洲期間，試圖“逐漸削弱民主辯論”，並通過“有針對性的影響行動和錯誤信息運動，以提升他們形象的外部勢力（包括一些其他國家）”。朱羅娃表示，在新冠病毒蔓延全球之際，來自內部及外部的不實信息浪潮席捲歐洲，為對抗假信息，歐盟將與網路到公共機構的所有相關參與者合作，支持獨立的事實查檢。她說，“如果不採取行動的話將太過危險”。她指出，“這場病毒大流行向我們展示出假信息可以造成嚴重的傷害，不但可以殺害公民，還可以甚至虛弱公權力對（疫情的）回應，由此減弱（他們）所採取的措施（效果）。”

歐盟在報告中稱，由於大多數人受封城限制被迫在家隔離，從而也增加了他們對社交媒體獲取信息途徑的依賴，一場“前所未見的假信息大流行”也激化了“人們最基本的焦慮”。報告稱，“出於是新型病毒的考慮，有關知識的豁口證實其成為一個對於傳播虛假或誤導性敘述方式理想的滋生地”。

據了解，歐盟關於中國和俄羅斯的調查結果，是基於歐盟委員會對外和外交部門的各自研究所得出的結論。相關研究表明，有證據顯示中國官方消息來源“協調推動”了對冠狀病毒大流行的責任推避，及宣傳中方對病毒的反應 。博雷利和朱羅娃的團隊在過去幾周中進行了合作協調並對此制定了最新計畫。

朱羅娃特別提到，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假信息宣傳活動。她表示，由國家贊助的宣傳攻勢專門獵捕於人們的“恐懼和疑問”。她說，“一個地緣政治的歐盟只能在我們可以對眼前問題堅定和認識到的前提下成型。但我們必須讓我們自己的家重歸秩序”。她說，“（通過）增強我們的戰略溝通”以防止他人搶奪這一網上的高地。

不過，博雷利同樣在記者會上重申，歐盟是在應對假消息，不是與中國對抗，“也不會與中國進行任何形式的冷戰”。他在與中國外長王毅於近日對話時，已向中方表達了這一觀點。此外，朱羅娃和博雷利還宣布，臉書、谷歌和推特應該每月提供打擊虛假信息的報告。歐盟委員會表示，在線平台應提供月度報告，詳細說明其推廣權威內容的行動，並限制新冠病毒相關的虛假信息和廣告。朱羅娃並透露，字節跳動旗下短視頻應用TikTok將加入歐盟打擊虛假信息的自願行為準則。該行為準則的簽字方還包括谷歌、臉書、推特和Mozilla。