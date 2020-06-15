特朗普：將撤出部分駐德美軍

6月5日訪問緬因州的特朗普

美國將撤出部分駐德美軍。總統特朗普15日在一次記者招待會上表示，駐德美軍人數將從34500減至25000人。特朗普還表示，德國不增加其軍費的情況下，美國將把其駐軍全部撤走。

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目前德國擁有美軍第二大海外軍事基地群，僅次於日本。路透社稱，美軍在德國部署有核彈頭。比利時《早報》去年7月也曾披露，德國布切爾空軍基地存放着美軍的B61核彈。此外，德國不僅是駐歐洲美軍的大本營，同時是美軍在阿富汗、中東和非洲作戰的後方基地。

美軍九大聯合作戰司令部中的歐洲、非洲司令部，總部都設在德國斯圖加特帕奇軍營。德國萊茵蘭—普法爾茨州的拉姆施泰因基地是駐歐美國空軍司令部所在地。

俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃6月11日曾表示，美國若能削減駐歐洲美軍數量，將有助於緩解歐洲地區緊張局勢。

紮哈羅娃在例行記者會上說，對美方任何切實削減其在歐洲軍事存在的舉動，俄方都會表示歡迎。美方如能這樣做，將有助於緩解地區潛在對抗和軍事政治緊張局勢。

紮哈羅娃表示，俄羅斯相信歐洲國家有能力在沒有美國保護的情況下獨立保障自身安全。她說，美方不會“無私地”提供保護，而是一直在要求德國等國家為北約預算增加開支。

紮哈羅娃說，美方提出減少其在德國駐軍人數，但很快就出現相關方邀請美軍轉移至波蘭，這讓俄方感到警覺。