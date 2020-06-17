馬克龍將赴倫敦 紀念6·18演說80周年

6月18日是戴高樂將軍在倫敦英國廣播公司BBC發表抵抗宣言80周年紀念日。戴高樂1940年6月18日在倫敦的廣播講話，成為法國反法西斯侵略和維護民族獨立的“自由法國”運動開始的標誌。法國總統馬克龍將前往倫敦，在戴高樂創辦的“自由法蘭西”舊址卡爾頓花園（Carlton Gardens）4號向代表女王的查爾斯王子授予英國首都榮譽勳章。

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法國時尚雜誌《Gala》15日披露說，法國第一夫人碧姬·馬克龍無法前往倫敦，她需做視網膜脫落手術。手術本安排在3月底，由於疫情禁足令一直拖至現在。

查爾斯王子和妻子卡米拉都將出席戴高樂將軍6月18日呼籲80周年紀念活動。1940年6月18日，戴高樂在倫敦BBC播音間里說：

“多年來一直擔任法國軍隊領袖的人已經組成了政府，這個政府聲稱我們的軍隊戰敗，已經和敵人取得了聯繫，以便停止戰鬥。事實上，無論是在地面還是在天空，過去還是現在，我們都被敵人的機械化部隊壓倒。迫使我國軍隊撤退的是德國人的坦克、飛機和戰術，而非不是我們人數不足，正是德國驚人的坦克、飛機和戰術讓我國的領袖們落到現在這種不幸的地步。

但這是最終的結局嗎？我們是否必須放棄一切希望？我們最終是否戰敗了？我對這些問題的回答是：不！

相信我，我是根據對於事實的充分了解在說話，法國的事業沒有失敗，使我們失敗的那些因素，終有一天會使我們轉敗為勝。因為，你們要記住，法國並不孤單。它並不孤單！它並不孤單！在他身後是一個廣大的帝國，它可以跟大英帝國結盟，控制海洋和繼續戰鬥，還能夠充分運用美國無限的工業產業。

這場戰爭並不局限於我們這個不幸的國家，法國戰役的結果不代表這場戰爭的結束，這是一場世界大戰。所有的錯誤，所有的延誤，所有的痛苦，都無法改變一個既成的事實，我們來日粉碎敵人所需要的一切依然在世界上存在着。今天我們被機械化實力的無情力量擊敗了，但是我們還能夠瞭望未來，更加強大的機械化實力將給我們帶來勝利，世界的命運就取決於此。

我是戴高樂將軍，我現在在倫敦。我向目前在英國土地上和將來可能來到英國土地上的持有武器和沒有武器的法國官兵發出號召，我向目前在英國土地上和將來可能不到英國土地上的軍火工廠的一切工程師和技術工人發出號召，請你們和我取得聯繫。無論發生什麼事情，法國抵抗的火焰都不能熄滅，也絕不會熄滅。明天，我將再次從倫敦廣播。”

雖然當時聽到這一廣播的法國人很少，而且戴高樂將軍當時還是剛被任命的法國政府國防和陸軍部次長，但他卻在這次廣播後，成為領導法國抵抗運動的領袖。戴高將軍6月18日廣播講話，成為法國反法西斯侵略和維護民族獨立的“自由法國”運動開始的標誌。

令人惋惜的是，戴高樂6月18日呼籲的原生未能保存下來。而戴高樂在1940年6月22日在英國國家廣播公司的演說更廣為人知。