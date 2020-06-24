新冠疫情下，莫斯科紅場大閱兵慶祝二戰勝利75周年

6月24日，莫斯科在紅場舉行大閱兵，慶祝反法西斯戰爭勝利75周年。而此時俄羅斯境內新冠病毒疫情尚未結束，每天仍有數千新增感染病例。正是由於疫情，西方國家領導人無人出席這次活動。

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的確，儘管新冠病毒疫情仍未結束，而且，首都莫斯科也仍然禁止公共集會，但24日的閱兵活動仍然調動1萬3千人和兩百種各類器械，在地面與空中演練。

俄羅斯通常在每年5月8日舉行慶祝反法西斯戰爭勝利閱兵活動。今年由於新冠疫情而推遲。

到目前為止，俄羅斯境內感染人數接近60萬，死亡人數已超過8千人。每天的新增感染病例也仍然數以千計。

但慶祝反法西斯戰爭勝利活動在俄羅斯有特殊意義。總統普京通常藉此宣揚俄羅斯重振大國雄風。在俄羅斯與西方由於烏克蘭危機以及敘利亞危機而關係持續緊張的背景下，普京近期更是頻繁強調俄羅斯在二次世界大戰勝利中的作用，指責西方試圖改寫歷史。

今次閱兵活動對普京來說也是為幾天後的修憲公投做準備。這次公民投票原定4月22日舉行，也因為新冠疫情而推遲到7月1日。修改後的憲法將可以讓已經執政20餘年的普京再次蟬聯兩任六年總統任期。也就是說，他將可以擔任總統至2036年，那時他將是84歲。

由於新冠疫情，西方國家領導人都不會出席這次閱兵活動，但哈薩克、摩爾多瓦、白俄羅斯和塞爾維亞等國總統是座上賓。

由於新冠疫情，莫斯科市長呼籲民眾居家，通過電視觀看閱兵。許多其他城市則取消了原定的慶祝活動。