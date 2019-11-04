法国作家让-保罗·杜布瓦获颁２０１９龚古尔文学奖

法国龚古尔文学奖委员会周一（１１月４号）宣布，将今年的这个法语世界最重要的文学奖项颁发给法国作家让-保罗·杜布瓦（Jean-Paul Dubois），称他的获奖作品以感人和怀旧的方式展示了人们失去的幸福。

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获奖小说名为"Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon"（L’olivier 出版社），暂译为《所有人都不以同样方式生活》。

让-保罗·杜布瓦今年６９岁，曾当过记者，为人十分低调。３０年来奋笔耕耘，作品感情细腻，充满人性，深受读者喜爱。２００４年凭作品《法式生活》"Une vie française"获得费米娜奖。获奖后，杜布瓦对记者说他并不习惯称为聚光灯的焦点，因为这不是他的世界，甚至有点不真实感。

斩获今年龚古尔大奖的是作家的第２２部小说，讲述的是一个名叫保罗·汉森（Paul Hansen）的男子的故事。叙述之初，他是被监禁在加拿大一个名叫波尔多的地方监狱中已经两年的囚徒。

汉森是好人，温柔不乏仁慈之心。小说到最后才向读者交代他入狱的原因。但叙述的过程展示的是对过去美好时光的回忆。这部作品和他之前大部分作品一样，作家想表现的是一个正在消失的世界，取而代之的世界则充满不公和鄙视。为了继续活下去，汉森和死者对话，包括他的妻子，父亲，母亲和小狗。不同的角色个性经历不同：妻子是爱尔兰阿冈昆裔的水上飞机驾驶员，父亲是丹麦裔神父，即严厉又宽容，在失去对上帝的信仰后依然忠于职位；母亲个性自由，身为神父的妻子却不掩饰地看色情影片。最后，还有书中的另一个重要角色，那只叫Nouk的小母犬……

汉森是主人公也是叙事者，穿插着全书的还有其即令人恐怖又感人的和狱友“地狱天使”（Hells Angel），后者梦想将所有离她而去的人“劈成两半”，但老鼠或理发剪却会让他胆战心惊。

对于让-保罗·杜布瓦的文学价值，龚古尔评奖委员会的主席，资深文学评论家贝尔纳·皮沃特（Bernard Pivot）说，如果杜布瓦的小说被翻译成英文，他在法国就可能会有美国小说家约翰·艾文（John Irving）或英国小说家兼编剧威廉·波依William Boyd同样高的文学地位。不知他这句话是否是对今年的龚古尔文学奖得主不够重视的些许批评。