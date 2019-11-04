马克龙抵上海 将揭幕蓬皮杜分馆 参加进博会 北京称香港和新疆是内政

法国总统马克龙夫妇定于今天11月4日下午抵达上海，开启他上任后的第二次访华行程。他将在上海为蓬皮杜分馆揭幕，参加进博会。然后前往北京。在中美贸易战背景下，马克龙意图推进法中经贸合作，希望更多进入中国市场。预计双方将签署40来个合同。

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此次跟随马克龙访华的有一个法国企业代表团和一个文化代表团。企业代表团包括奥莱雅，苏伊士，巴黎国民银行，液化空气，空客集团，电力公司等40大企业巨头，也有中小企业的领袖；在文化代表团中，有法国当代著名建筑师让·努维尔(Jean Nouvel) ，法国华裔著名艺术家严培明 （Pei-Ling Yan），法国著名导演，编剧，演员吉约姆·卡内（Guillaume Canet），以及中国观众熟悉的影星巩俐和她的法国音乐家丈夫雅尔。

马克龙去年1月从古代丝绸之路起点西安开始第一次访华。马克龙当时表示，以后他在总统任内每年都会访问中国，至少一次。

马克龙这次从中国最大商业城市上海开启访华行程，被认为是瞄准经贸目标。马克龙与庞大的法国企业代表团将在上海参加国际进口博览会开幕式，力挺参展的法国企业。本次法中双方将签署40来个经贸协议,涵盖航空，能源，食品，旅游，健康等领域。

周二马克龙将为法国蓬皮杜文化艺术中心在上海的分馆（西岸美术馆）举行揭幕典礼。这个法中文化合作项目起始于2006年法国已故总统希拉克当政时代，是巴黎蓬皮杜文化艺术中心在欧洲以外的首个分馆。

据法新社发自上海的报道说，法国总统府之前对外宣布，马克龙本次与习近平的会谈将不会有禁忌话题，包括香港或新疆的人权问题。而中国外交部则预先警告称，香港新疆都是中国的内部事务，列入外交会谈不合适。