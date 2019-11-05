美国正式退出巴黎气候协议 法国表示“遗憾”

昨天11月4日，美国正式向联合国通告其退出意向，这对这份旨在将全球变暖幅度控制在远低于2摄氏度水平的全球协议来说是个严重打击。法新社报道指，两年多以前，美国总统特朗普宣布美国将退出协议，称该协议会伤害美国经济。今天，法国回应对美国此举深表“遗憾”。

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美国国务卿蓬佩奥周一表示：“今年我们正式启动了退出巴黎协议的进程”，并在推特上称“美国在削减各类排放、培育适应力、发展我们的经济和为我们的公民保障能源方面都是世界领先者，我们为此感到自豪。”

今天，正在中国上海参加进博会的法国总统马克龙就此表示：“这使中法在气候和生物多样性方面的伙伴关系变得更加必要。”

法新社引述马克龙在进博会讲话中说道：“如果我们想要遵守巴黎协议，就需要在明年加强我们的减排承诺，我们必须确认2030年和2050年的新承诺。” 他续称：“中国和欧盟在这方面的合作是决定性的。在明年的议程中，我们将加强对这项任务的共同承担。”

报道指出，2018年11月G20布宜诺斯艾利斯首脑会议的间隙，法中两国同意就此问题进行合作，这是巴黎明确表示的外交重点之一。 另外， 法国也将在2020年10月于北京召开的COP15生物多样性大会之前，即明年6月在马赛接待由世界自然保护联盟发起的世界保护大会。

巴黎气候协定已获187国正式批准，美国是第一个退出巴黎气候协定的国家。此前，特朗普曾表示该协定威胁了美国就业和美国经济，尽管各国是依据协议条款设定自己的目标。

根据联合国的计算，即使在协定签署之后，全球排放量仍在不断升高，而且各国目前的气候承诺距实现2摄氏度目标所需的水平还很远。幸好越来越多的欧洲国家正在许诺更快地削减排放。法国和英国都承诺到2050年时把自己的净排放量降至零。