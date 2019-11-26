法国大学生上街游行要求增加助学金

今天11月26日,全法国多个城市有大学生上街游行。他们要求政府提供更多的助学金，解决大学生的财务困境 。但是除了里昂之外，其他城市参加游行的学生不多。

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今天参加游行最踊跃的城市是里昂。据警方提供的数字，今天有大约900人参加了里昂大学生游行。在两个星期前的11月8日，里昂一位名叫Anas K的22岁大学生在管理大学生补助财务机构CROUS门前试图自焚，幸亏被救下来。他目前在重症烧伤病房情况稳定，但仍然有感染的危险。这名学生在脸书上发贴子说，他之所以自焚，是因为陷入了财务困境。今天里昂大学生游行队伍举出标语牌强调不稳定的财务状况能够杀人。

但在其他城市，大学生参加游行的不多，据法新社记者现场的估计，在莱恩，格诺布尔，里尔这几个城市，今天大学生的游行规模只有200来人。

据Cnews报道，55%的法国大学生表示每个月没有足够的钱应付开销。法国有72万大学生享受政府助学金，不过其中三分之一所得的助学金仅限于免学费。2018年，法国大学的平均学费为170欧元，远低于美国的8163欧元。法国一名大学生的月开销平均1150欧元。46%的法国大学生兼职打工赚钱，平均每周工作4小时。一年来，8%的法国大学生宣布他们曾动过自杀的念头。这个比例比15-30岁的动念自杀平均值高三倍。

里昂第二大学47名教师联名在《世界报》论坛版向政府发出呼吁，要求建立一个工作组，向政府建议采取一些紧急和大措施的措施，以终结大学生财务困难问题。