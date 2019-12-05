法国反退休改革大罢工起步 公交全面瘫痪

法国多家工会发起的反政府退休改革罢工游行今天12月5日起步。预计今天全法共有245场示威游行。巴黎地区公交系统昨晚开始紊乱，今天全国铁路公交进一步瘫痪。马克龙预计下周公布改革细则，现在要让反对派表达意见。

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马克龙政府的退休改革方案要放弃传统以季度为单位计算的退休金系统，将公营私营各行各业42种退休系统统统改为“点数累计”制。法国全国总工联负责人认为，按点累计方法会导致低薪阶层的退休金减少。

由于马克龙的退休改革方案被认为可能危及到公营部门员工的利益，因此这次法国公交，学校，医院，消防，清洁等公营部门参加罢工的人众多。

法国国家铁路公司宣布，今早85.7%列车司机，73.3%的查票员，57%的调度员宣布罢工。之前法新社说，全法国高铁和区间快铁分别有90%和80%的车次被取消。巴黎地区14条线路有11条关闭。

学校教职员工的罢工人数，据法国教育部今天早晨宣布，小学的罢工率51%，中学的罢工率42,32% ，这个数字少于之前两间工会分别告诉法新社的70%和75%。

今天全法预计有245场游行活动，其中巴黎大游行今天下午14点开场，游行路线从北站开始，经共和国广场至巴黎东边的民族广场。

巴黎警方部署6000警力，防止打砸活动。黄背心之前宣布参加这次示威，增加了出现暴力的风险。工会CGT的领导人今天早晨告诉法国古典音乐电台，警方先前建议的游行路线沿途有施工路段，他们担心暴力分子用施工设备打砸，所以拒绝了。有分析指出，法国传统的抗议运动正在出现“黄背心化”趋势。而传统领导抗议的工会似乎被抢走了方向盘。

法国政府目前没有展现任何让步的姿态，而是给反对派留有充分表达的时间。马克龙政府预计下周中公布改革方案细则，与工会协商谈判，并不厌其烦地向公众逐条解释，让大家相信这个方案对大家都有好处。