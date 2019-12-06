法国对峙开始了 马克龙会跪下求饶吗

法国再又开始了大罢工季节。昨天开始的全国大罢工，今天展示对民众生活，交通以及政府新一轮影响攻势。昨天大部分响应罢工游行号召的法国人没有经历交通危机，而今天上班人员，学生陷入交通瘫痪的困境中。法国政府坚持退休制度改革，反对者正在结成统一战线，试图逼迫马克龙下跪放弃改革，并让总理菲利普充当替罪羊，如同1995年希拉克退休制度动刀时一样。

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法国今天陷入了各行各业的大部分不同工会联手发起的无限期大罢工危机中。尽管罢工人数据信比昨天减少，但行业以及部门罢工带来的效应远超昨天威力。到处继续关门，交通陷入停滞，很多今天应当上班上学的法国人面临交通严重瘫痪状况。

法国社会陷入奇怪悖论。法国大部分民众反对政府退休制度改革计划，支持工会罢工。但同样是大部分法国人支持改变法国退休制度中享受特权的不合理现象。但眼下，已经开始的全国大罢工最新民意调查获得近百分之70的民意支持。

昨天晚上各大电视台举行的时事大辩论节目，工会异口同声要坚持让马克龙退让，放弃退休制度改革。全国大罢工被宣称是无限期的。该轮压力将持续到马克龙认输，或像1995年希拉克甫上台踌躇满志但不识时务要改革大干一场改善法国经济时一样，将时任总理朱贝推上祭坛充当替罪羊一样，让现总理菲利普顶罪下台。

不过，法国政府目前每天派至少两个部长前往社会第一线，广播电视上解释改革，从必要性到具体内容，与反对者同台对话。

但根据分析，愿意接受政府部长解释的反对者寥寥无几，并认为官方没有说服力。

据法国官方显露，马克龙坚持改革，但关心民众因罢工交通堵塞的困苦。官方说，对话的大门一直大开。

新一轮与各工会谈判也即将展开。

法国昨天共有近500场不同游行示威上演，一些城市的示威演变成打砸抢烧和警方激烈对抗。巴黎据信有近百万人上街游行，基本平静，但报有少数冲突。昨天的游行没有黄背心加入，因为黄背心抱怨贫穷，反对经济里以及退休制度的特权享有者。黄背心对全国大罢工立场微妙。

法国明天即是星期六，黄背心预报再次上街示威发飙，法国进一步陷入社会风暴中。

法国民众经济商界不满声弱，尽管年底是经济商业贸易黄金季节，但批评者也只能指向政府没有考虑到这些季节压力，而少有直接抱怨大罢工和大示威。

本台的报道指，法国目前的退休政策有多达42个不同制度，包括为公营机构而设的特别制度，让他们可在约50岁时退休，私人机构雇员则可在62岁退休。政府基于平等原则，指退休政策应该精简为一个运作系统，且在法国人口老化的情况下，确保制度财务上可行是相当重要。法国总统马克龙认为，他竞选总统时就有退休制度改革计划，选民投票将他推到总统大位上，他必须实践诺言，坚持改革下去。

法国改革是周期性话题，每一任总统都决心改革，但将近半个多世纪以来，改革都艰难敏感，难以进行下去。也因为此，至此这一次的全国大罢工反对退休制度改革，大部分政党，除了激进左派，都谨慎表态。