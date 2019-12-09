马克龙召集新版诺曼底式四国峰会 寻乌俄和平

法国总统马克龙将国内罢工抗议危机搁置一边，在爱丽舍宫召集新版诺曼底峰会，与德国总理默克尔一道，促进乌克兰与俄罗斯达成新的和平协议，推动乌克兰东部停战与和平制度化。专家警告，四国关系脆弱性，可能威胁此一峰会无果。而乌克兰民众昨天以来示威，警告总统泽伦斯基不得对克里姆林宫让步，并呼喊泽伦斯基不要相信普京。

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法国总统马克龙不顾风险与警告，坚持促成俄罗斯总统普京与乌克兰新当选总统泽伦斯基前来巴黎，会同德国总理默克尔共同推动乌克兰与俄罗斯和平，并解决乌克兰东部危机。这是第二次上述四国齐聚法国，为解决乌克兰东部战争危机，除了乌克兰新总统泽伦斯基，法国总统，俄罗斯总统以及德国总理均是诺曼底峰会老人。

但是，乌克兰与俄罗斯之间的脆弱关系，为峰会投下阴影。德国与俄罗斯也因格鲁吉亚人在德国遭暗杀，德国报复涉嫌直接或间接卷入事件的俄罗斯而驱逐俄罗斯外交官，而关系冷落。

据法国总统府峰会前透露，此次峰会聚焦明斯克协议落实，而俄罗斯兼并克里米亚问题，不再此次峰会讨论议题。尽管明斯克协议签署数年，但该协议处于僵死状态，长达500公里的乌克兰与俄罗斯边界线，双方布兵80000万，几乎每天都传有军事冲突。乌俄冲突以来，至少有13000多人丧生。

法国希望通过今天的峰会，在普京与泽伦斯基历史性握手之后，能够重新启动乌克兰东部停战与和平。双方退兵，并在乌克兰东部将边界线控制权交还给乌克兰。法国希望双方在边境地区排雷，真正建立无战区。巴黎还希望俄罗斯与乌克兰承诺解除所有非法武装。乌克兰指控俄罗斯资助并武装乌克兰东部亲俄分裂分子，但普京一直否认，只是强调行使人道保护乌克兰东部亲俄居民安全。

尽管乌克兰总统泽伦斯基同意前来参加诺曼底式峰会，但受到国内巨大压力。乌克兰民众要泽伦斯基别信普京。乌克兰民众谴责普京是坏事做绝对不可信之人。

据法新社说，星期天约有5000名示威者今天齐聚首都基辅，要启程前往巴黎的总统泽伦斯基抵抗来自俄方的压力。在泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）政敌带领下，示威群众高举标语，上头写着「绝不妥协」、「与莫斯科保持距离」和「俄罗斯天然气是我们脖子上的绞索」等口号。

这是泽伦斯基4月当选乌克兰总统以来，首度与普京会面。

号召示威的人士也包括乌克兰前总统波罗申科，波罗申科告诉群众：「我们的立场很简单…在普京对乌克兰做尽一切坏事后，别相信他。」他也对泽伦斯基说：「不要畏惧普京！」

稍后约有2000名示威者移动到总统府前抗议。

稍早泽伦斯基6日在电视上说，他对这次会谈唯一的忧虑是取得不了成果。他说，「我有什么好怕的？我是一个自由国家的总统。我不会为了任何理由出卖我们的国家，永远不会。真理与我们同在。」