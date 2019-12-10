反退休示威不减斗志 法国半瘫民众缄默

法国反政府退休改革风潮今天再发威，除了公共交通罢工致使全国交通瘫痪加剧，大规模示威再上场。多场集会游行在各地展开。法国报纸电台电视台全部开动聚焦事态与辩论，法国民众现实生活与退休远景的抱怨与担忧突呈前台。对罢工遭致不便，民众多反应谨慎，民意支持力度不减。消息说，法国政府表示听到了民众意见，会对改革计划做出修正，全部内容明天公布。

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据法新社今天报道说，巴黎歌剧院芭蕾舞者反退休金改革也上街抗议。法国劳工发动大规模罢工及抗议，反对政府改革退休金制度，在抗议群众中赫然出现一道愤恨不平的不寻常人墙，由巴黎歌剧院（Paris Opera）芭蕾舞者组成。

法国政府规划改革现行退休金制度，争议点之一在于政府有意把整个职业生涯纳入退休金计算的考量，而不是只以职业生涯最后6个月为计算基准，并打算统一依行业类别而不同的退休金制度。部分劳工担心这项变革会让退休金缩水、甚至导致他们必须延后退休，因此各行各业劳工于12月5日开始发起大规模罢工及街头抗议，大众运输系统严重瘫痪，全国数十万人上街，且有长期抗争的打算。

该报道说，芭蕾舞者本应习于在管弦乐声中的舞台上舞动，而不是在愤怒口号声的节奏中步上街头，但他们脱掉硬鞋，挺身捍卫他们自1689年就享有的特殊退休金制度。巴黎歌剧院芭蕾舞团是法国国王路易14世（Louis XIV）于1669年所创立。这不是芭蕾舞者第一次上街抗议，但代表舞团反对退休金改革的舞者卡尼亚托（Alexandre Carniato）说，这是他20年来在巴黎歌剧院芭蕾舞团首度看到舞者走上街头。据他说，在巴黎歌剧院芭蕾舞团的154名舞者中，「有120人上街示威，从群演角色到首席舞者都有」。

法新社说，艺文界是这波抗议行动中最受影响的领域之一，因为巴黎有好几个芭蕾、歌剧、戏剧表演场次因罢工而取消，这让提前数月花大钱订票的观光客和当地人感到失望。巴黎歌剧院表示，自5日罢工展开后，已在较古典的加尼叶歌剧院（Palais Garnier）及具现代感的巴士底歌剧院（Opera Bastille）共取消11场演出，相当于损失180万欧元门票收入。巴黎歌剧院不是唯一受影响的艺术殿堂，法国首屈一指的法兰西喜剧院（Comedie Francaise）员工也适用特殊退休金制度，由于部分员工响应罢工，剧院不得不取消一些演出。

该报道说，卡尼亚托再过一年就到了巴黎歌剧院舞团规定的强制退休年龄42岁，这个年龄是考量舞者身体上的沉重负荷和高受伤风险，以及假定多数舞者过了某个年纪后就无法继续发挥最佳演出水准。

舞者库维（Adrien Couvez）在推特（Twitter）发文表示，巴黎歌剧院芭蕾舞团是法国唯一从未来员工8岁起就开始训练他们的雇主，而且舞蹈界的职业意外风险是法国最高的职业领域之一。卡尼亚托说，他明年起每月可领1067欧元退休金，如果他有办法找到教职，希望能再多赚1200欧元薪水，但「最大的忧虑是能否在42岁找到新工作」，这也是舞者们害怕自己享有的特殊退休金制度被取消的原因之一。

然而，巴黎歌剧院舞者捍卫的特殊退休金制度，会让法国其他大城如波尔多或土鲁斯的舞者眼红。南法的尼斯歌剧院（Opera de Nice）芭蕾舞团团长李博（Marc Ribaud）推文表示：「全法国只有巴黎歌剧院舞者这么好，能在42岁退休。」他说：「其他所有舞者主要都得打工，到最后还什么都没有！」