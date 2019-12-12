法国总理宣布退休改革方案 64岁门槛惹恼所有工会

法国总理菲利普12月11日宣布政府的退休改革方案的主要措施，受到各个工会一致反对。之前原则上不反对改革，但要监督政府，参与谈判的温和工会也倒向反对派一边。争议的中心是64岁门槛。

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法国政府建议的退休改革方案主要包括：取消42种计算制度；统一改为根据工资“累计点数”，最低退休金1000欧元保底，繁重辛苦行业，（搬运工，护士...）可享受提前退休；新退休制度保证最低退休金不低于1000欧元。政府还保证不立即执行改革方案，而是等到1975年出生的一代人退休时才开始实施。对于法国铁路系统的司机更加优惠，建议再推迟10年，从1985年出生员工退休时才开始实施。

此外，争议最大的是新退休制度将不再硬性规定退休年龄，而是以64岁为界，凡要在这个年龄之前想退休的人，可以退，但退休金计算有“罚分”，过了64岁，则有“奖励分”。

正是64岁的转折点导致多个温和工会昨天倒向激进反对派工会阵营，这一条被认为是马克龙为推迟目前法定62岁退休界限，而耍的一个花招，全体工会一致反对。

特别是在法国总理宣布退休改革计划后宣布倒戈的法国第一大工会，法国劳动民主工联（CFDT），该工会主席贝尔热（Laurent Berger）向法广RFI表示，64岁这一条是越过了红线。他还说，谈判中有很多不足，特别是繁重辛苦行业标准的设定问题。该工会要求在繁重有待制度中，重新纳入2017年政府排除的4条标准。

法国包括工人力量FO和劳工总联合会CGT的激进工会都一概拒绝改革退休制度，他们要求政府完全收回改革方案。