法国罢工第8天公交半瘫 工会称圣诞节不休战

法国公交系统今天12月12日进入反政府退休改革罢工第8天。全国铁路和巴黎地铁交通继续瘫痪或大半瘫痪。法国激进工会宣布，除非政府收回改革计划，否则圣诞节也不休战。

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法国劳工总联合会-铁路工会（CGT-Cheminots）呼吁加强反退休改革运动的力度。该工会秘书长布兰（Laurant Brun）今天在法国国内电台France Inter表示，他们将一直罢下去，圣诞节也不会休战，要一直罢到政府撤回全部改革方案为止。

昨天法国铁路各部门员工的总罢工人数比例仅为15.5%，但司机罢工的比例高达73.5%，因此造成公交系统停摆或半瘫痪。

法国铁路和地铁司机享有比其他行业明显优厚的退休待遇，不但可在52岁退休，比大部分人提前10年，且享受明显高于全国平均水平的退休金。他们不仅拥有种类繁多的奖金补助，还有每周25小时工作制。

乘客苦不堪言 舆论对铁路罢工反感

由于法国铁路系统退休人员数目远高于缴纳退休金的在职员工，法国铁路退休金系统长期入不敷出，需国家补贴，也就是用纳税人的钱帮他们堵窟窿。

尽管法国社会主流一贯捍卫罢工的权利，并认同为辛苦行业设置特殊待遇，但法国舆论越来越对铁路司机的罢工表示反感，特别不满他们动辄将乘客作为“人质”向政府和社会施压，令乘客苦不堪言。

这些天，法国网络流传一个帖子详细介绍铁路司机的高工资和各种“与众不同”的丰厚待遇。这个帖子说：我们的先辈为废除特权而奋斗。但是，现在的罢工者打算保留他们获得的社会特权。