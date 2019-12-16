法国退休改革风潮 显节前无望解决趋势

法国深陷退休制度改革引发的对立危机之中。政府与各工会的分歧加剧。法国今天遭持续12天地罢工风潮影响，巴黎公共交通继续瘫痪，圣诞节前危机无解的阴影开始笼罩。

广告 继续浏览后续

法国政府推出的退休制度改革引发工会与社会不同阶层反对和罢工抗议，进入第12天。巴黎及法国各地公共交通陷入严重受阻甚至瘫痪。危机至此没有现出缓解迹象，相反，政府与各工会各持己见，没有妥协，对立反而更加严重。法国今年圣诞节将在罢工与无交通保证的氛围下度过，成为越来越多的担心。

据本台报道说，反对政府退休制度改革的罢工不减规模与压力。罢工的动员仍然持续高涨。而且罢工与政府间的僵持加剧了。17日，新一轮全国性示威罢工将超过至今的已有规模。法国全国所有工会明天都上街，这一次就连惯常与政府对话谈判的温和改革型工会，即法国民主工联也呼吁罢工示威。不过，该工会要求政府撤回64岁退休的议项，而其他所有的工会干脆都要求政府撤回退休改革计划。

至此，政府与各工会的对话显得复杂而困难。妥协更难获求。不过法国政府稍早已经显示弹性对待，息事宁人说，退休年龄不是图腾性的僵硬一刀切，可以讨论。

法国各方坚持立场但对立，工会并升高威胁声音。工会威胁圣诞节也铁路罢工。法国据信有3百万人节日期间出行。对此，政府方面指责这是不可接受的。法国总理菲利普说，法国人不接受在重要时刻被剥夺该权利。

法国政府显示无力获得民意支持。昨天一项民意调查刚刚显示，尽管已经有一个星期的罢工，支持民意高达百分之54，坚决反对的民意只占百分之30。