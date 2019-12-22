非洲法郎终结 新货币Eco登场 与欧元挂钩

非洲法郎CFA时代正在终结，变身为新货币Eco,明年初登场，将与欧元挂钩。非洲法郎的消失被认为是“法国非洲”时代结束的标志之一。法国央行承诺，倘若未来Eco遇到金融危机，法国仍会出手相助。

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12月21日，法国总统马克龙在科特迪瓦访问第二天，科特迪瓦总统瓦塔拉与马克龙在该国首都阿比让共同举行记者会。瓦塔拉总统在记者会上宣布，西非8国与法国达成共识，非洲法郎即将终结，变身为Eco，与欧元挂钩。

据科特迪瓦总统介绍，非洲法郎的转型有3个主要方面：其一是更名为Eco，其二是不再将50％的储备金集中到法国国库，其三是逐步脱离法国央行的管理。

法国总统马克龙赞扬非洲法郎更名为Eco是“历史性的改变”。法国央行也承诺，非洲货币Eco未来倘若遭遇金融危机，法国仍会出手协助。非洲法郎原本与法国法郎挂钩，法国采用欧元后，非洲法郎实际上已经与欧元挂钩了近20年。

目前使用非洲法郎的国家有：科特迪瓦，马里，尼日尔，贝宁，塞内加尔，多哥，布吉纳法索、几内亚比绍。这些国家绝大部分是前法国殖民地。